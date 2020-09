Piden que a Intermodal se chame Daniel Castelao

transporte. A portavoz municipal do BNG no Pazo de Raxoi, Goretti Sanmartín Rei, reclámalle ao alcalde que realice as xestións necesarias para que a estación intermodal de Santiago leve o nome de Daniel Castelao e acolla no seu interior unha exposición permanente do autor de Sempre en Galiza tras o acordo plenario por unanimidade de xaneiro de 2019. “O Concello de Santiago debe instar a ADIF e a Xunta para incluír no proxecto da estación intermodal de Compostela a designación de Daniel Castelao, integrar no propio deseño a súa tipografía e obra gráfica, ademais de dispor no seu interior dunha exposición permanente para dar a coñecer o seu labor”, explicou onte Goretti Sanmartín. Para iso, a portavoz do BNG reclama que tanto o Goberno da Xunta como o do Estado inclúan partidas específicas para aplicar este deseño no interior e no exterior desta infraestrutura que está en fase construtiva. “Trátase de cumprir un acordo plenario para recoñecer a obra e a figura de Daniel Castelao nun emprazamento que vai ser punto de encontro para milleiros de persoas cada día que entran e saen da capital de Galiza”, apuntou.

E engadiu: “É unha oportunidade para divulgar a obra deste político e intelectual de referencia no noso país”. Ademais, o acordo inclúe usar o interior da estación como espazo expositivo permanente para dar a coñecer a súa traxectoria cultural e política. O BNG insiste en dotar este espazo dunha nova zona de aparcadoiro para vehículos, motos e bicicletas que, ao mesmo tempo, ofreza servizo ao comercio do Ensanche e facilite que a estación se converta nun verdadeiro intercambiador de transporte. redac.