Piden que la jura de los policías gallegos en prácticas se haga en el Obradoiro

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Galicia, Roberto González, ha solicitado mediante un escrito a la Delegación del Gobierno en Galicia que la jura de la XXXV promoción de la Escala Básica no se centralice en la Escuela Nacional, localizada en Ávila. El objetivo es que se ofrezca a los policías en prácticas que trabajan en las comisarías gallegas que vivan su acto de jura en la Plaza do Obradoiro.

“Un evento tan importante como este, pensamos que tendría un encaje ideal en la ciudad de Santiago de Compostela, aprovechando la circunstancia del Año Santo para poder mostrar públicamente la imagen de la Corporación, con un acto centralizado para todos los funcionarios policiales en la Plaza do Obradoiro”, se indica en el texto. Consideran que todo el traslado a Compostela otorgaría una mayor seguridad sanitaria a los asistentes y permitiría a los compañeros estar acompañados de sus familiares sin necesidad de trasladarse a otra comunidad autónoma con el handicap de viaje, alojamiento o manutención.