Piden que se condecore a los policías que ‘cazaron’ al atracador de una farmacia

Santiago. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) envió un comunicado ayer en el que reclama a la Dirección General de la Policía la convocatoria de un periodo extraordinario de propuesta de condecoraciones, para reconocer “numerosas intervenciones de riesgo o humanitarias que no han sido tenidas en cuenta y que exigen una revisión para la concesión de la cruz al mérito policial correspondiente”. Además, piden una convocatoria adicional de propuesta de medallas “para tratar de recuperar casos no tenidos en cuenta y que, sin embargo, cumplen sobradamente los criterios de concesión de condecoraciones”.

Entre las peticiones de reconocimiento figura un actuación de la Comisaría de Santiago en la que varios integrantes de la Unidad de Prevención y Reacción detuvieron el pasado día 21 de junio al atracador de una farmacia que había huido en el vehículo del propietario del mismo, incautándole el puñal con el que había perpetrado el hecho, así como lo sustraído y recuperando el vehículo.

La víctima, el dueño de la farmacia García Piñeiro, de A Susana, relató, poco después del suceso y aún con el miedo en el cuerpo, lo ocurrido a este diario. “No me lo podía creer cuando aún por encima, y después de robar el dinero de la caja registradora, el atracador me pidió las llaves del coche para huir”.

El hecho ocurrió el 21 de junio, a las seis y media de la tarde, cuando en la farmacia se encontraba solo el dueño.

Óscar García Piñeiro explicó que nada más darse la vuelta para coger un medicamento que le pidió el atracador, éste saltó sobre el mostrador y se puso a su lado, armado con un puñal con el que lo amenazó.

Tras robar el dinero de la caja registradora y su móvil le quitó las llaves de su coche con el que huyó. Tras avisar a la Policía, el delincuente fue detenido, apenas diez minutos después del robo, en un control que pusieron a poca distancia de la farmacia.

Allí lo arrestaron y lo llevaron a la Comisaría compostelana. La víctima agradeció el rápido y buen trabajo policial realizado. redac.