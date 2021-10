Piden que se estenda a liña de autobús para a zona de Verdía

Santiago. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, e a concelleira Navia Rivas mantiveron un encontro coa directiva da asociación veciñal de Santa Mariña de Verdía onde trasladaron diversas necesidades de servizos básicos no relativo a transporte público, abastecemento e saneamento de auga, seguranza viaria, recollida de residuos e espazos de lecer para infancia e maiores. “A veciñanza quedou incomunicada desde que Tussa asumiu o transporte público á parroquia de Verdía e non ofrece a liña de autobús que lle corresponde”, advertiu Goretti Sanmartín.

Deste xeito, o BNG presentará unha iniciativa no Pleno para buscar unha solución á carencia de transporte público que lles afecta a 300 veciños e veciñas da parroquia de Verdía, co fin de que o Goberno local se comprometa a incluír, cando menos, frecuencias de ida e volta en horario de mañá e tarde para conectar co centro urbano. “Desde que Tussa asumiu o servizo de transporte, logo da eliminación de liñas de Autos Grabanxa e de que o transporte escolar deixase de prestar este servizo combinado para a veciñanza, prodúcese unha discriminación para a veciñanza de Verdía, que non dispón de autobús para ir traballar e onde hai moitas persoas maiores que non teñen conexión cos centros de saúde, hospitais e núcleo urbano para poder realizar a compra ou outras xestións”, indicou Goretti Sanmartín. En paralelo, o BNG reclamará tamén melloras de seguranza viaria, como a instalación de marquesiñas de autobús para transporte escolar nas parroquias de Lobra e de Vilar de Outeiro, melloras nos pasos de peóns e ancho de vía que son insuficientes, canalización de pluviais, limpeza de cunetas e o asfaltado de tramos para poder acceder a vivendas. redacción