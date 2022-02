Piden que se investiguen os abusos nun centro escolar

BNG. O grupo municipal do BNG, logo dos testemuños directos sobre abusos sexuais acontecidos nun centro de ensino de Santiago de Compostela, reclama que se abra unha investigación para que se depuren as responsabilidades e que estes feitos non queden impunes. O BNG rexeita os abusos sexuais que están a saír á luz producidos no seo da Igrexa e, neste caso, que afectan tamén a un centro de ensino de Santiago onde xa se produciron diversas denuncias e testemuños por parte de persoas que sufriron estas condutas repulsivas cando eran estudantes. ecg