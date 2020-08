Piden que se paralice a autorización dun novo vertedoiro en Corexo

Santiago. O grupo municipal do BNG trasladará ao vindeiro Pleno unha iniciativa para frear a autorización dun novo vertedoiro de residuos da construción en Santiago. Goretti Sanmartín mantivo un encontro coa veciñanza de Marrozos afectada por esta instalación. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, manifestou “o total apoio do BNG á veciñanza de Marrozos afectada por este proxecto para instalar unha planta de transferencia de residuos da construción en Corexo”.

Durante a reunión, anunciaron que van constituír a plataforma ambiental “Corexo libre de residuos” e que están nun proceso de recollida de sinaturas co obxectivo de concienciar sobre o dano que pode causar este vertedoiro ao estar nunha zona de protección agropecuaria como consta no PXOM. A superficie da parcela onde pretenden construír a planta de transferencia é de 23.000 m2 nun núcleo de poboación onde hai máis de 50 vivendas que se poden ver afectadas pola contaminación que xera este tipo de negocios. Ademais, a nova plataforma xa conta co apoio da asociación veciñal de Marrozos, tamén afectada por esta instalación.

Tamén Compostela Aberta levará ao próximo Pleno unha proposición en apoio á veciñanza do lugar de Corexo, que se opón á instalación dun vertedoiro de residuos da construción na aldea, nunha finca rústica de protección agropecuaria.

O grupo municipal de CA quere instar ao grupo de Goberno a revisar a solicitude feita pola empresa que impulsa o proxecto, e a ter en conta as alegacións que presenten as persoas afectadas. A concelleira Marta Lois estivo visitando a zona afectada, acompañada polos veciños e advirte do risco que supón unha actuación así. redacción