Piden regular o aparcadoiro da praza Marcial Villamor, en Castrón Douro

Santiago. O vicevoceiro do grupo municipal popular, Ramón Quiroga, presentará, no Pleno ordinario de hoxe, unha proposición para que o goberno local regularice a situación do aparcamento municipal da praza Marcial Villamor Varela, “para darlle unha solución ao problema xerado coas comunidades de propietarios para asumir os gastos de conservación e mantemento e proceda a adxudicar as prazas dispoñibles, en función de criterios de proximidade e renda”.

Despois dun proceso longo e con moitos anos transcorridos, “a día de hoxe, a problemática e a situación complexa desta instalación continúa sen se resolver, razón pola que o grupo municipal popular presenta esta proposición”, explicou.

Quiroga lembra que hai un acordo unánime acadado no pasado mandato, onde se propoñía a regularización “á maior brevidade posible” deste aparcamento, “procedendo a rematar a redacción do prego para a concesión e a posterior adxudicación do uso das prazas de titularidade municipal, atendendo a criterios de proximidade e de renda”. A decisión adoptada buscaba poñer en orde a situación patrimonial e a posta en funcionamento deste aparcamento municipal, xurdido da urbanización da contorna da rúa do Olvido desenvolvida mediante convenio desde 2007, onde se creou unha praza pública cuxas obras remataron en 2010, creándose no subsolo 30 prazas de aparcamento de titularidade municipal.

“Desde entón, esa instalación subterránea mantén unha situación complexa posto que o seu acceso é común con outros aparcadoiros privados que se serven dos seus servizos e tamén dos carrís para a súa entrada e saída, sen existir un título habilítante e sen clarificar a contribución aos custos xerados pola conservación e mantemento do espazo”, indicou Quiroga.

O vicevoceiro popular subliña que, para tratar de regularizar esta situación, se foron dando pasos ao longo dos anos: no mandato 2011-2015 tramitouse a inscrición do aparcamento no catastro, a inscrición no Rexistro da Propiedade e comezáronse os traballos previos para a redacción do prego que permitiría sacar a oferta pública o alugueiro das prazas de propiedade municipal.

Antes, en decembro de 2016, a xunta de goberno local acordou declarar a obra nova do aparcadoiro público da rúa do Olvido e establecer directrices para regular o usos das instalacións e os custos de conservación e mantemento, decisión contra a que se presentaron alegacións que foron rexeitadas polo Goberno en xuño de 2017 e que acabou recorrida ante a xustiza polas comunidades dos edificios afectados mediante procedemento contencioso, que acabou co recoñecemento total das pretensións das comunidades que acceden aos seus garaxes a través do aparcadoiro público, “o que veu a engadir un novo atranco á regularización deste aparcamento, situación que tamén se agravou pola utilización de parte das prazas por veciños da rúa Castrón Douro que foron autorizados polo Concello por mor das obras levadas a cabo nesa rúa”, indican dende o PP.

Em outubro de 2018, o goberno local acordou encomendar á empresa Tussa a posta a punto do aparcamento municipal, o realoxo provisorio dos propietarios de prazas privadas afectadas pola obra de Castrón Douro e a xestión directa deste aparcadoiro. “Desde entón, non existe constancia de ningún avance na regularización das instalacións, na adxudicación do uso das prazas municipais, nin na determinación, mediante título administrativo habilitante, das condicións do acceso polos usuarios dos aparcamentos privados a través do aparcadoiro público e, en concreto, na contribución dos usuarios e do Concello para o financiamento dos gastos comúns, así como as cuestións referidas ao pago e liquidación das cotas”, afirmou Ramón Quiroga. REDAc.