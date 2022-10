Piden restaurar o conxunto de Lamas de Abade e limpar os tramos próximos á liña férrea

RESTAURACIÓN. A vicevoceira municipal do grupo popular, María Castelao, pídelle ao goberno local que redacte un plan de ordenación e usos da finca de Lamas de Abade, que actualmente se dedica a viveiro e almacén municipal, para a súa posta en valor e apertura ao público, así como para iniciar un programa de rehabilitación do seu patrimonio arquitectónico.

Entre as construcións da finca destacan a capela, o pazo, o hórreo e o pombal que, considera o grupo nun comunicado, “conforman un conxunto digno de rehabilitación e de goce por parte da cidadanía e, en particular, da veciñanza do lugar de Lamas de Abade e do Castiñeiriño”.

Asimesmo, Castelao volverá solicitar a Raxoi que tome “as medidas necesarias” para que se realice a limpeza nas proximidades da liña férrea entre Clara Campoamor e Fontiñas. A vicevoceira denuncia as “respostas evasivas e fóra de lugar” do Concello dende que, en maio, o seu grupo preguntara ante o pleno polas iniciativas municipais para limpar os tramos que lindan coa vía férrea en paralelo á avenida de Lugo, que daquela -e, subliñan desde o grupo, “hoxe aínda máis”- mantiñan “un aspecto de acumulación de maleza impropio dun ámbito urbano polo que transitan a diario centos de persoas e de vehículos”. ECG