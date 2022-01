Placa en memoria de cinco vítimas do réxime de Franco

BOISACA. Onte tivo lugar no cemiterio de Boisaca o descubrimento dunha placa na memoria de Eugenio Rodríguez, José Lijó, José Sieira, Julio Silva e Manuel Fernández; todos eles vítimas do franquismo. Un “acto de xustiza histórica”, como o definiu o concelleiro de Relacións Institucionais, Sindo Guinarte. No acto, organizado pola Comisión pola Memoria Histórica do Barbanza, tamén interviron tres familiares das vítimas, o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, e o grupo Barahúnda. A continuación, descubriuse a placa, xunto ao muro no que eran asasinadas as persoas contrarias ao pensamento franquista. Aos nomes desas persoas represaliadas e moitas fusiladas por loitar pola democracia e a liberdade, únense agora cinco máis, porque, como subliñou Sindo Guinarte, “a memoria histórica deses anos precisa do recoñecemento e dignificación das vítimas, porque as feridas non se poden pechar se por dentro non están sanadas con xustiza”. ECG