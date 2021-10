Plan de limpeza da rede de sumidoiros para previr incidencias no outono

PROGRAMA. O Concello de Santiago e a concesionaria Viaqua van intensificar o plan de limpeza da rede de sumidoiros da cidade co obxectivo de extraer o lixo, follas e papeis que se acumulan dentro, e que dificultan a recollida de auga, podendo chegar a producir inundacións nas rúas. Aínda que a limpeza de sumidoiros se leva a cabo durante todo o ano, refórzase agora o plan de actuacións. A finalidade é preparar a rede de sumidoiros de Santiago, formada por 647 quilómetros, ante a chegada do outono e a época de choivas intensas, co fin de previr problemas de inundacións nas rúas.

Este programa consiste nun avanzado sistema de xestión que inclúe tanto a frecuencia de inspección como a limpeza a fondo das canalizacións e da rede de augas pluviais, facendo fincapé nos puntos conflitivos. Para localizar posibles obstrucións de sucidade, follas e papeis, entre outros residuos, utilízanse cámaras de televisión.