Plan de obras para agosto: avenida de Asturias, Poza de Bar, rúa do Valiño...

Las avenidas de Asturias y de Salamanca, la rúa Poza de Bar, en el entorno del barrio de San Lourenzo; o la urbanización de Cotaredo-Rúa do Valiño. Son solo algunos de los puntos que recoge el plan de obras que pondrá en marcha el Concello de Santiago a lo largo de este mes de agosto. Uno de los trabajos de mayor envergadura es el de la avenida de Asturias, en concreto entre Meixonfrío y la rotonda del periférico a la altura de Costa Vella.

El mal estado del pavimento aconseja realizar una reposición total del asfaltado de este vial, ya que acumula numerosos baches y desgaste a lo largo de su recorrido. La inversión, una de las más importantes con cargo a los remanentes de 2019, rondará el medio millón.

Tal y como indica el concelleiro de Barrios e Obras, Raxoi ha programado para este 2021 un total de 22 actuaciones, dos de ellas ya finalizadas, que ayudarán, señaló Javier Fernández, “na recuperación económica e na creación de emprego”.

El edil responsable de este departamento destaca la obras en marcha en la rúa de Concheiros, con un coste de 2.170.872,18 euros; y añade que ya finalizaron las actuaciones en los muros de Fontiñas y de Costiña do Monte. En este sentido, para lo que queda de este año hay planificadas diecinueve obras, con un presupuesto total de 7.188.852,2 euros: cuatro de ellas adjudicadas, ocho en proceso de licitación, y siete pendientes de licitación.

En el caso concreto de los trabajos en la rúa Concheiros, ayer comenzaron los trabajos de entronque de la red de abastecimiento y pavimentación en el entorno del cruce de San Pedro/Concheiros/Angustia. Esta nueva fase tiene una duración aproximada de un mes y provoca cambios en la circulación.

Igualmente, el concelleiro destacó la obra, con cargo a los remanentes de 2019, que ya está adjudicada para el acondicionamiento del campo de la fiesta de O Castiñeiriño, con un presupuesto de 335.474,56 euros, y un plazo de ejecución de cinco meses. “Trátase dunha obra”, señaló Fernández, “que dá resposta as demandas veciñais, que pedían o acondicionamento como novo campo da festa das parcelas dotacionais EQ1 (1.200 m²) y EQ2 (3.961 m²) xeradas pola urbanización do polígono SUNP 11 do Castiñeiriño”.

Otras obras en licitación, con cargo al remanente de 2019, son la humanización de la rúa do Horreo en el entorno de la intermodal, que cuenta con un presupuesto de 610.000 euros y un plazo de actuación de cuatro meses; la urbanización de Cotaredo-Rúa do Valiño, con un coste de 165.876,26 euros y un plazo de ejecución de medio año; el aparcamiento de la rúa da Altiboia, que cuando esté finalizado contará con unas 90 plazas.

El presupuesto para esta última actuación asciende a 208.907,95 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.