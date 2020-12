Plan de reactivación cultural: máis de 4.000 iniciativas para apoiar ao sector

O Plan de Reactivación cultural fronte aos efectos da covid-19 aprobado hai oito meses polo Goberno galego xa ten en marcha un 95 % das medidas. Deste xeito, a Xunta de Galicia aposta pola recuperación da cultura en todos os seus campos, e así axudar a un sector do que viven 30.000 profesionais en Galicia.

Con esta folla de ruta, creada co obxectivo de paliar os efectos da crise sanitaria, tamén se busca incentivar o consumo cultural de xeito seguro. Neste sentido, Galicia foi a primeira comunidade en poñer en marcha un Plan de recuperación específico que permitirá que, pese a pandemia, este ano se teñan realizado 4.500 accións.

A posta en marcha do Plan é unha demostración de que a Xunta coñece as dificultades polas que atravesan os sectores culturais e este apoio ao sector tamén se plasma nos novos orzamentos. O Goberno autonómico destinará en 2021 máis de 94 millóns de euros para a cultura de Galicia, o que supón 20 millóns de euros máis que o ano anterior, e un incremento do 27,4 %.

O traballo xa feito é o resultado da anticipación da Xunta, xa no mes de abril, ante a situación de especial vulnerabilidade á que estaba exposta a cultura. Así, púxose en marcha un Plan de Reactivación do sector cultural específico froito do diálogo constante do Goberno galego cos distintos axentes do sector coa intención de salvar o emprego e manter a industria cultural galega, favorecer que a xente poida seguir gozando da cultura, mediante o impulso da actividade, fomentar a creatividade e a produción cultural e reforzar as estruturas de programación e distribución.

Catro eixos. O Plan de Reactivación cultural, que conta cun investimento total de 26,4 millóns de euros, está estruturado en catro eixos. O primeiro deles céntrase na industria cultural galega e inclúe axudas para o libro, o sector audiovisual, as artes escénicas, as artes plásticas e o sector da música. Englóbanse neste eixo o programa Cultura no Camiño, que, a pesar da pandemia, celebrou o maior número de funcións desde que se puxo en marcha esta iniciativa. En total, foron 410 espectáculos de danza, teatro, maxia, música e novo circo en 133 concellos.

Tamén se inclúen os 50 concertos gravados no marco da proposta Galicia Emerxe, que converteu a Cidade da Cultura nun plató de televisión coa participación de artistas e grupos musicais de moi diferentes estilos.

Así mesmo, modificouse e adaptouse a práctica totalidade de convocatorias de subvención ás industrias culturais, sobre todo no eido audiovisual, para ampliar prazos de xustificación, posibilitar a liquidación de anticipos e incluír as adaptacións de celebración en liña de festivais e eventos. Tamén se convocou e resolveu unha liña específica de impulso ao sector escénico, da que se beneficiaron 42 compañías de teatro e danza para recuperar os ensaios dos seus espectáculos interrompidos pola pandemia e retomar as representacións.

No caso concreto do sector audiovisual e no ámbito das artes escénicas, están en marcha axudas que en conxunto suman 6 millóns de euros e que cumpriron as demandas do sector ao modificar e flexibilizar as súas convocatorias facilitando o acceso das empresas ás axudas e mellorando a súa liquidez.

No caso das artes plásticas, abríronse medidas de apoio dotadas con preto de 600.000 euros que permitiron poñer en marcha accións de apoio ás galerías e aos creadores. Entre as accións postas en marcha destaca a creación da nova Colección de Arte CGAC-Xacobeo, coa que a Xunta inviste 200.000 euros para mercar obra artística. Trátase dun programa co que se enriquece e complementa a colección do CGAC con fondos de artistas galegos á vez que axuda a paliar os efectos da pandemia nas artes visuais.

Ademais, o segundo eixo deste plan recolle medidas para o mantemento do emprego cultural en Galicia. Neste apartado recóllese a reprogramación da rede de dispositivos culturais da Xunta no ámbito escénico. Así, modificouse a normativa da Rede Galega de Teatros e Auditorios (RGTA) para contribuír a recuperar o maior número posible de actuacións en máis de 40 escenarios galegos. A RGTA terá rematado 2020 cun total de 493 funcións.

Tamén se recolle neste eixo o Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021, cunha dotación de 2,5 millóns.

Fomento do consumo. O terceiro eixo céntrase na prioridade da Xunta de fomentar o consumo cultural de xeito seguro cunha campaña de comunicación e sensibilización que o Goberno galego está xa a desenvolver e coa que anima a participar na programación cultural realizada polas industrias creativas galegas, tanto de xeito presencial como a distancia, e a agasallar cultura este Nadal.

O último dos eixos incide na necesidade de formación, profesionalización e mellora da competitividade coa posta en marcha dun servizo de asesoramento e consultoría en liña e un plan de formación que contempla programas e bolsas en materia cultural.