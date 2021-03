Plan para a recollida de residuos: puntos limpos móbiles de proximidade

O grupo municipal popular presentará, no vindeiro Pleno ordinario, un rogo con fin de que o goberno de Sánchez Bugallo estude a posibilidade de incorporar ao prego de licitación do servizo de recollida de lixo a instalación de puntos limpos de proximidade, así como puntos de ancoraxe para os colectores de residuos, tanto no ámbito rural como urbano. A concelleira do PP Ana Sabel explicou que, nestes momentos, o Concello de Santiago ten implantado un modelo de recollida de residuos sólidos urbanos que responde, en liñas xerais, ao denominado de catro fraccións: vidro, papel-cartón, envases lixeiros e fracción resto.

“Aínda que esta variedade non abrangue a totalidade do termo municipal, posto que, especialmente, no rural existen moitas zonas que non dispoñen de colectores para determinadas fraccións”, indicou. Engade que a maiores Raxoi puxo en marcha un proxecto para promover o tratamento de residuos orgánicos mediante a instalación de illas compostaxe comunitaria, unha liña que se prevé continuar impulsando a través do modelo de residuos resultante da nova licitación que “algún día terá que realizarse para regularizar a situación de precariedade que padece este servizo sen contrato desde hai case un ano, despois de esgotar ata cinco prórrogas”, afirmou Sabel. En relación co actual modelo, apunta que existen unha serie de residuos que dispoñen dunha recollida en colectores específicos diseminados por distintos lugares e xestionados por distintas entidades destinados a roupa usada, aceite de fritura, pilas, aparellos electrónicos, etc. Sen emabrgo, di que “en todos estes casos a dispersión e o escaso número reducen a súa efectividade, unha circunstancia que apenas pode mellorar de forma significativa o punto limpo móbil que unha vez ao mes se sitúa durante tres horas en tres zonas da cidade e nun lugar do rural”, sinalou a concelleira do grupo municipal do PP.

Ante este escenario, e co fin de tratar de complementar e mellorar este modelo de recollida selectiva, Ana Sabel propón que, ao abeiro do novo prego de licitación do servizo de recollida de lixo, se estude a posibilidade de implantar os denominados puntos limpos de proximidade que permiten reunir nun reducido espazo na vía pública ou en recintos municipais varios depósitos, para lograr unha maior implicación da veciñanza na reciclaxe ao facilitar o tratamento dos residuos que non teñen cabida nas catro fraccións de recollida habitual.

“Deste xeito, poderíase mellorar o tratamento de produtos como pilas, aceite vexetal, aerosoles, lámparas, aparellos electrónicos...”, afirmou Sabel. “Todo mediante depósitos reunidos nunha mesma instalación e nun mesmo lugar, optimizando o espazo coa posibilidade de situalos en puntos centrais das parroquias do rural, na procura de ampliar a recollida selectiva a este ámbito do que hoxe carece”.