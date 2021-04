Plan para renovar o asfalto de moitas rúas de Compostela

Santiago. A xunta de goberno Local aprobou onte o proxecto técnico de rexeneración asfáltica en varios puntos da cidade de Santiago, cun orzamento máximo de licitación de 829.691,98 euros.

A actuación municipal divídese en dous lotes, que se executarán de xeito simultáneo, cun prazo de execución de cada un deles de catro meses. O lote I contempla actuacións nos seguintes viais: rúas da Agriña de Amio, da Cima da Eira, das Barreiras, Rúa de Picaños, Agra da Garrida, Yáñez, do Lindeiro, dos Porróns, da Ponte do Sar, do Cruceiro do Sar e rúa de Betanzos. O importe total da actuación ascende a 399.691 euros, IVA incluído.

En canto ao lote dous, prevé actuar en: rúas de Bermejo, de Suarribas, de Eslovenia, de Polonia, de Amio, da Campiña, do Bidueiro, da Granxa do Castiñeiriño, de Torrente e da Ponte da Rocha. O importe total da actuación ascende a 430.000 euros, IVA incluído.

Todas estas son actuacións moi agardadas polos conductores composteláns, posto que algunhas destas vías están bastante deterioradas e incluso poden supoñer un risco, tanto para eles, coma para os viandantes. .

Además, hai que lembrar que estamos en pleno Ano Santo e co remate do estado de alarma e máis que probable que turistas e peregrinos regresen á capital galega, polo que é importante ofrecer unha imaxe coidada de Compostela e para iso é necesario que as rúas se atopen en bo estado, sen baches e cun firme coidado. ecg