Pleno sobre la demora en el muro de O Pombal, cuyas obras de reconstrucción se adjudicaron ayer

municipal. El pazo de Raxoi acogió ayer la celebración de un pleno extraordinario solicitado por los tres grupos de la oposición, para exigir al gobierno local explicaciones sobre la demora en la obra de reconstrucción del muro de O Pombal, derrumbado en noviembre de 2019 y todavía sin arreglar. Los portavoces de PP, CA y BNG acusaron al gobierno local de negligencia por la demora en los trabajos, a pesar de que según ellos, los informes de los técnicos municipales alertaban del riesgo que su estado entrañaba para los transeúntes. Incluso el portavoz del PP, Alejandro Sánchez-Brunete, llegó a comparar la actitud del alcalde con respecto a los informes con las de los “terraplanistas y antivacunas”, por ignorar la realidad. Por su parte, la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, defendió la actuación municipal, destacando que se había actuado en el momento del derrumbe y hecho un seguimiento constante de la situación del talud en todo momento. Achacó la dilación en el inicio de las obras a problemas con la propiedad de los terrenos colindantes, en los que es preciso actuar para consolidar la estructura “para que adoptara as medidas que tiña que adoptar, e por parte do Concello redactouse o proxecto correspondente”. En un principio se trató de hacer un proyecto conjunto, pero finalmente se llegó a estos dos trabajos por separado. Con los votos a favor de los tres grupos y la abstención del PSOE, se aprobó que en un plazo de cinco días se reunirá la junta de portavoces para recibir toda la información relacionada con este proyecto y las medidas de seguridad que se adoptaron para evitar riesgos, y depurar las posibles responsabilidades. Después de finalizado el pleno, una junta de gobierno extraordinaria aprobó la adjudicación de las obras a la UTE Muro do Pombal, constituida por las empresas Alcomte Galicia S.L. y Obras y viales de Galicia SL, por 333.619 euros. ecg