Poco seguimiento del cierre hostelero, pese a compartir las reivindicaciones

··· Secundando el paro, la asociación Hostalaría.gal estuvo presente en A Estrada, protestando por la subida de los precios de la energía, el combustible y las materias primas esenciales. A pesar de la escasa incidencia en la actividad de Santiago, entienden que la importancia de esta manifestación, más allá del número de locales cerrados, estaba en la sensibilización de la problemática que están a vivir. En ese aspecto, Lois Lopes recalcó que “ese obxectivo está máis que conseguido”.

··· El ente compostelano puso en valor también la unión que se mostró en la vila pontevedresa. “Seguiremos lanzando as nosos propostas, intentando coordinar as accións co resto da representación do sector, para mostrar unha unanimidade máis que necesaria. Esa unión viuse na Estrada enoutras vilas do país, onde parou hostalaería, pero tamén o comercio, xuntándose con gandeiros, cadeas de subministro...porque somos unha cadea, tal e como quedou claro na pandemia”, destacó su máximo representante.