Políticos no miolo da troula: volven os días de viño e polbo

Sirvan de pretexto estas imaxes, autoría de Antonio Hernández, para mostrar o lado coloquial e distendido dos políticos que, lonxe do fragor da batalla dos plenos e as controversias, afastados de traxes, protocolos e imposturas e ao abeiro dun bo xantar baixo os humildes toldos da feira, no miolo da troula, confraternizan e abrázanse como amigos e amigas que son. As Festas da Ascensión, que enchen as rúas de Compostela de conversas, risas e afectos, que nos mesturan a todos, mostran os políticos compartindo no lugar no que as siglas parecen esvaerse ata case desaparecer. Por fin, volven os días de viño e polbo.