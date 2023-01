Ponse en marcha o segundo ciclo de ‘SonArte’ da Banda de Música Municipal

Santiago. SonArte, o título da tempada 2022-2023 de concertos da Banda de Música Municipal de Santiago que arrancou o pasado mes de outubro, continúa o seu ciclo este, coincidindo co 175 aniversario da súa fundación, cun concerto que responde ao título de Escenas Caucásicas e que contará coa participación de Esteban Batallán, trompeta solista de Chicago Symphony Orchestra, que terá lugar mañá. En total, a BMSC ofrecerá ata o vindeiro mes de maio un ciclo de 27 concertos nos que a música se relaciona con outras disciplinas artísticas e que neste mes de xaneiro estará dedicado ao teatro.

A concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, e o director da BMSC, David Fiuza, presentaron onte a programación do segundo ciclo de SonArte co que a Banda pretende conectar a música con outras artes, dedicando cada mes da tempada a unha disciplina diferente: febreiro á danza, marzo á pintura, abril á literatura, e maio á escultura. En xaneiro tamén destaca a representación da zarzuela A lenda de Montelongo, un dos poucos títulos con libreto e texto en galego, con música de Bernardo del Río, antiguo director da BMSC. Trátase dunha colaboración con Amigos da Ópera de Santiago de Compostela, o coro Liceo de Vilagarcía, e a Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos. Así mesmo, este mes pecharase cun musical producido por A Cova das Letras, con música de Manuel Otero Paino, trompetista da Banda, baixo o título A familia Brañas. No mes da danza, febreiro, terán lugar tres concertos sinfónicos: Invitación á danza, Cando danzábamos e a Sexta Sinfonía, este último en colaboración coa Banda Sinfónica do CMUS de Santiago. O ciclo continuará nos vindeiros meses mencionados. As entradas para os concertos poderán adquirirse na páxina web compostelacultura.gal ou no despacho de billetes da Zona C, ou unha hora antes no Teatro Principal ou no Auditorio. ecg