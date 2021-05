Ponte de Vidán: en marcha os traballos de reparación

OBRAS. Esta semana comezou a execución das obras para a reparación e consolidación da Ponte de Vidán, promovidas pola Concellería de Medio Rural cos traballos preparatorios necesarios. As obras enmárcanse dentro do plan POS+ que desenvolve o Concello en coordinación coa Deputación Provincial da Coruña. O vial sobre o que se atopa a ponte constitúe un importante nodo de conexión da veciñanza de Laraño cos viarios de alta capacidade de Santiago e soporta un importante tránsito de vehículos así como o paso do transporte urbano e escolar para a zona. redac.