Por San Valentín, una vacuna para Luis

La historia de Carmen Moure, de 74 años, y su marido, Luis Villar, de 76, es, sin duda, una de amor. Este San Valentín esta vecina del barrio de Vista Alegre no quiere rosas rojas ni bombones. Y si el coronavirus llegó para cambiarlo todo, también lo hace este 14 de febrero. Por eso, ella quiere una vacuna contra el COVID, pero para la que es su pareja desde hace más de medio siglo. “No puedo vivir sin él. No quiero ni imaginarlo”, asegura. Por eso, quiere que Luis se inmunice. Teme que su marido no pueda superar el virus si lo contrae, aunque lleva más de dos décadas luchando para seguir adelante tras sufrir varios ictus y arrastrar distintos problemas tanto de movilidad como pulmonar o renales.

Pese a todo, Carmen asegura que “siempre está animado y cuando lo vienen a buscar para ir al centro de día se emociona. Le va muy bien allí, hace algo de ejercicio de rehabilitación y camina unos pasos”. Precisamente, durante el confinamiento Carmen no dudó en ponerse en contacto con este periódico para denunciar el cierre de los centros de día. “En casa noto que se va apagando. No tiene ilusión y su cuerpo se está deteriorando”, decía.

Semanas más tarde, el centro al que va, Más Vivir, en Bertamiráns, volvió a abrir sus puertas y Carmen llamó de nuevo a esta redacción para contar que Luis había vuelto a recuperar fuerzas e ilusión. Ahora va desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde, de lunes a viernes. A esa hora Carmen lo espera para charlar un poco y cenar juntos. “Es como un niño grande, le encanta comer, pero más el postre”, dice. Asegura que a veces le da un dulce. Y a él se le ilumina la cara.

Carmen no entiende que personas como su marido no estén siendo vacunadas. “Es una persona mayor de riesgo y está en un centro. No sé por qué no los vacunan”, se queja.

Se casaron el 5 de noviembre de 1966 en una pequeña capilla de San Martiño Pinario. Tuvieron cinco hijos: dos gemelos, Luis y Xavi, hoy de 53 años, a los que le siguieron Sandra, de 48, Oscar, de 47 y Dani, de 45. Y una decena de nietos.

Se conocieron en Santiago aunque Luis es de Ourense. “Vino un fin de semana con unos amigos comunes. Nos conocimos y ya no dejamos de vernos hasta que nos casamos: yo estaba a punto de cumplir veinte años”, recuerda , al igual que los primeros tiempos en los que vivieron en la ciudad de él, hasta que años después regresaron a Santiago. Explica que “siempre fuimos uña y carne. Es muy bueno y siempre fue muy detallista conmigo”. Carmen recuerda que durante muchos años él fue visitador médico por lo que estaba fuera de casa muchos días a la semana. “Cuando regresaba siempre me traía algo, algún detalle, y a los niños también. Sabían que llegaba por la puerta y ya estaban esperando sus regalos”. “No había un San Valentín que no me trajese algo. Lo que más regalaba eran joyas. Ya sabes, antiguamente era muy común... Aunque también me traía flores”, dice. Pero ahora Carmen quiere un regalo en forma de vacuna. “Pero para Luis. Es mi vida. No sé qué haría sin él”, insiste.