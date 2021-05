Por sus frutos los conoceréis

LA GENTE, apoyada en el dicho de que “quien hace un cesto hace un ciento”, tiende a pensar que, según uno haya actuado anteriormente, así va a seguir haciéndolo. Cierto que, para analizar la conducta de una determinada persona, hemos de tomar constancia de sus diversas actuaciones en el tiempo anterior. Sin embargo, no sería justo que, por principio, consideráramos que la gente es buena o mala, y que, si en un momento era de un modo, no vaya a cambiar en el futuro. Considero que hay que dejar espacio a la posibilidad de conversión personal, especialmente si se trata de una persona que no era honesta, pero que tenía alrededor personas que le hicieron recapacitar, o bien que el propio Dios le tocó directamente el corazón, para que enderezara su camino. La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra a San Pablo, antiguo perseguidor de la Iglesia de Jerusalén, que se quería hacer cercano a los seguidores de Cristo, pero que estos tenían miedo de que aparentara ser cristiano sin serlo de verdad. Intervino entonces Bernabé, que lo presentó ante los Apóstoles y les indicó a ellos y a los otros cristianos que, cuando Pablo iba hacia Damasco para llevar presos a Jerusalén a los cristianos de allí, se le apareció el Señor por el camino y le movió a cambiar de vida. Merced a ese testimonio lo acogieron, y aquella Iglesia se multiplicaba, con el consuelo del Espíritu Santo. La 2ª lectura, de la 1ª Carta del Apóstol San Juan, nos llama a amar de verdad, realizando obras en consonancia con la verdad. Esas obras han de ser realizadas teniendo en cuenta los mandamientos de Dios, y en concreto el mandato del Señor, de que creamos en Jesús como el Cristo esperado y que nos amemos unos a otros, como él nos lo mandó. Para dar buenos frutos, el cristiano no tiene otra solución que “permanecer en Dios”, de modo que Dios permanezca también en él. Y la demostración de que permanecemos en Él radica en el Espíritu Santo, que Él nos ha dado. El Evangelio de San Juan que hoy se proclama, nos indica que Cristo es como la vid, que transmite vida a los sarmientos unidos a ella; y esos sarmientos somos nosotros. Para dar fruto abundante, necesitamos permanecer en Jesús. Si su palabra permanece en nosotros, daremos el fruto apetecido, y seremos buenos discípulos de tal Maestro.