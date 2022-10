Potencian a atención física e funcional no Psiquiátrico

melloras. O Hospital Psiquiátrico de Conxo estrea sala de Fisioterapia que permite a mellora da atención física e funcional dos pacientes con problemas de saúde mental. Esta nova unidade incorpora equipos para o exercizo cardiovascular como cicloergómetros, máquinas de remo, bicicletas elíptica e estáticas, equitación para reeducación da marcha, material para programa de educación sanitaria de Escola de Espalda (colchenetas, pesas, bandas elásticas, material de propiocepción).

Alén, inclúe material para o tratamento individual en lesións musculoesqueléticas como equipos de electroterapia Ultrasonido, de electroestimulación, Tens e Infrarroxos; e medios audovisuais para programas interactivos co obxectivo de fomentar a participación activa do usuario. Ferramentas moi necesarias en pacientes de saúde mental para axudar nun benestar físico, psicolóxico, emocional e social, baseado no movemento como factor influínte no estado de ánimo, autoestima, calidade de vida e saúde cardiovascular. s.g.