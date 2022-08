Prealerta por escasez de agua en Santiago y los concellos de su entorno

El drástico decenso de los caudales registrado en la primera semanas de agosto ha obligado a la Xunta a ampliar la prealerta por escaseza de agua a las cuencas del río Tambre y del resto de ríos que desembocan en la ría de Muros-Noia. En la misma situación queda la cuenca del río Grande y de los que desembocan en la ría de Camariñas y en la costa de Cabana, Laxe y Muxía. Los ayuntamientos afectados por esta prealerta serán los encargadados ahora de decidir qué medidas tomar para evitar restricciones de mayor calado si se mantiene la escasez de lluvia. Si no se toman esas medidas, el abastecimiento de estas zonas podría verse comprometido ante la falta de auga a medio plazo. Además de Santiago, la prealerta decretada ayer por la Oficina Técnica da Seca afecta a los concellos de A Baña, Ames, Brión, Cerceda, Frades, Lousame, Mesía, Muros, Negreira, Noia, O Pino, Ordes, Oroso, Outes, Porto do Son, Rois, Tordoia, Trazo, Val do Dubra y Vilasantar. Todos ellos se nutren del agua del Tambre. La escasez de agua en la cuenca del río Grande, por su parte, repercute directamente en los concellos de Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo y Zas.

Todas las zonas de prealerta comparten la característica de no disponer de grandes embalses de abastecimiento y, por lo tanto, sus sistemas de abastecimiento se nutren desde los propios ríos o desde pozos o manantiales.

La escasez de agua en los concellos del entorno de Santiago centró ayer la reunión de la Oficina ´Técnica da Seca, presidida por Augas de Galicia e integrada por Protección Civil, Meteogalicia y la Consellería de Medio Rural. En el encuentro se constató que ha habido un empeoramiento generalizado en toda las cuencas de Galicia-Costa, excepto las del norte de la provincia de Lugo. De hecho, en la misma reunión se ratificó mantener la prealerta en las cuencas de los ríos Lérez y Anllóns y se abordó la necesidad de dar un tratamiento equivalente a los subsistemas de los ríos Bahíña y Zamáns, pese a que el sistema al que pertenecen continúa en situación de normalidad según los indicadores que establece el plan contra la sequía.

Los caudales circulantes registrados hasta ahora en el mes de agosto siguen estando por debajo de los valores habituales para esta época del año, alrededor de un 34% menos, si se tiene en cuenta los caudales inscritos nos últimos diez años.

En lo que se refiere a la ocupación actual de los embalses de abastecimiento de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, a 15 de agosto estaba en el 75,4%, lo que representa un 15,7% menos a la ocupación inscrita en las mismas fechas de 2021.

El conjunto de datos analizados por la Oficina Técnica da Seca se corresponden con los primeros 15 días de este mes de agosto, por lo que no se tiene en cuenta el efecto completo de las lluvias de las últimos jornadas, que se consideran un fenómeno aislado, ya que las previsiones meteorológicas no prevén lluvias significativas a corto o medio plazo, según destacó ayer la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, de la que depende Augas de Galicia.

Se estima así que la ligera mejoría inscrita en los caudales circulantes en los ríos por estas lluvias desaparecerá a corto plazo, por lo que la oficina técnica incide en la necesidad de mantener la contención en los usos del agua y no relajar las medidas de ahorro adoptadas por los ayuntamientos.

La Xunta reiteró este viernes el llamamiento a la contención del consumo y a la utilización responsable del agua, evitando usos innecesarios para garantizar el abastecimiento y el mantenimiento del caudal ecológico de los ríos.

Desde la Oficina Técnica da Seca se insiste asimismo en la importancia de que los ayuntamientos, que son los responsables de los sistemas de abastecimiento, analicen aquellos usos del agua menos prioritarios que se puedan realizar nos sus términos municipales y que tomen las medidas que consideren necesarias para reducir la demanda.

La Xunta hace extensivo su llamamiento a la población y a las empresas para la reducción del consumo al máximo posible, para complementar las medidas adoptadas por los ayuntamientos en cuanto a los usos municipales.

“La situación actual requiere de la suma de esfuerzos por parte de los ciudadanos, de empresas y de las administraciones, con medidas como la restricción de riegos, evitar el lavado innecesario de los coches, limitar el llenado de las piscinas o la reutilización del agua siempre que sea posible”, advierte el Gobierno autonómico.

CRÍTICAS DE LOS POPULARES. El grupo municipal popular arremetió contra el gobierno local por “el uso negligente del agua que está haciendo el Concello”, a la vez que exigió al departamento dirigido por Mila Castro que “ponga fin a este absurdo gasto de aguaque se puede ver por distintas calles y zonas ajardinadas de la ciudad, sobre todo, cuando parece que el estado de seca permanente no va a remitir en los próximos días”.

“El caudal del Tambre ha bajado un 50% en el último mes y el Concello sigue regando jardines, calzadas y aceras sin control”, añadió la formación.