Precios crecientes en el Mercado por las fuertes subidas de la luz y combustibles

Nos vamos al Mercado de Abastos de Santiago para saber cuánto nos puede costar organizar las comidas y cenas para las fiestas de Navidad. La primera parada es el puesto de pescado de Mari Carmen, donde relatan a este periódico que “de momento los productos están igual, ahora mismo el pescado está más barato que hace quince días”. Además, explica que “por ahora la cosa está flojita, porque como no se sabe si van a abrir, si van a poder juntarse las familias o no... Yo creo que de momento la gente también está esperando a ver qué decide Sanidade”.

En el puesto de esta pescadera el producto estrella suele ser, como es lógico, el marisco. Mari Carmen dice que lo más solicitado en su puesto son los camarones, nécoras, centollos, también las vieiras, y ya de pescados, sus clientes le solicitan merluza, rodaballo, lenguado, abadejo. Ella dice que “hay mucha variedad, al menos en mi puesto”.

Continuamos con la lista de la compra y hablamos con Rosa en su puesto, también de pescado y marisco, As Rianxeiras. En su caso, sí ha notado un aumento de precio en casi todos sus productos. La pescadera cuenta que “el bogavante ha subido unos 10 euros desde la semana pasada, la nécora 8/10 euros, el buey de mar también subió 10 euros”.

Asimismo, relata que “ya hay gente que viene a comprar para congelar para las comidas de Navidad”. Cuando preguntamos sobre la situación del covid, Rosa selaña que “creo que la pandemia afecta un poquito, por el hecho de que Sanidade todavía no ha dicho nada”.

En nuestra última parada en la zona de pescados se encuentra Antonio, en su puesto Peixes T. Vilanova. El pescadero coincide con su compañera y cuenta que “ha subido de precio sobre todo el marisco: hay productos que han subido 5 o 10 euros el kilo, el camarón ha subido 10 euros el kilo, que está ahora a 86 euros y hace un par de semanas atrás estaba a 77 euros o así”.

Asimismo, ayer este periódico pudo comprobar que el kilo de cigalas marcaba en torno a 58 euros, mientras que la merluza del pincho fresca rondaba los 18.

En el caso de este puesto del mercado, asegura que “ahora la gente aprovecha ya desde comienzos de mes para comprar, aunque hay quien comenzó ya en noviembre con las compras para ir congelando, porque los últimos días ya suben más los precios y prefieren por eso hacerlo con antelación”. Asimismo, expresa que “las ventas por el momento se están manteniendo, pese a la incertidumbre de si habrá nuevas restricciones, pero por el momento se está vendiendo bastante bien”.

Continuamos nuestro recorrido y acabamos en la carnicería María, donde se encuentra Ana, que amablemente nos cuenta que “los productos han subido, pero ya no por estas fechas, sino por el tema de la luz y todo esto que está sucediendo”.

Además, explica que “yo trabajo ternera, cerdo y pollo, y de cara a la Navidad está igual, subió porque cuestión del encarecimiento de la luz, pero después está igual”.

A raíz de la pandemia, Ana ha notado que la gente está esperando al último momento para encargar. Asegura que “tengo encargos pero para la gente de casa”. El producto más solicitado en su puesto para las fiestas suele ser el capón.

No nos olvidamos de los productos de última hora, que no pueden faltar en la mesa. Hablamos de los quesos y embutidos. En la Charcutería Pájaro, Marta afirma que no siente todavía el espíritu navideño en su local, porque no ha recibido clientes con la intención de empezar a preparar las navidades. Sin embargo, coincide con su compañera de pasillo Ana, ya que asegura que “mis productos han subido, pero creo que ha sido en general, no es porque se acerque la Navidad, por lo menos en el producto que yo vendo”.

Da ejemplos de productos que han subido considerablemente en las últimas semanas, como “algunos quesos que encarecieron entre setenta y cinco céntimos y un euro. Es mucha subida de golpe, porque al final nosotros también lo tenemos que subir. Otros tipos de quesos subieron alrededor de 20 céntimos, pero sí que está subiendo todo”.

Esta mujer recalca que “pienso que es más a raíz de la subida de la luz, del gasoil, que de las fiestas, por lo menos en mis productos”. En este puesto, llegadas las fiestas navideñas los productos más demandados suelen ser “el queso San Simón, los patés al corte, el salmón ahumado y el jamón y lomo ibéricos”, según relata a este periódico Marta.

Si hablamos de frutas y verduras, Mónica, en su puesto Villaverde, cuenta que lo que más subió es “el tomate, el calabacín, la judía y se espera que próximamente suban los precios de la fruta”. Salimos del mercado haciendo cuentas y viendo lo que más compensa comprar, pero claro, la luz, el gasoil y la inflación en el transporte marítimo hacen que todo sume.

El incremento del precio de la electricidad y los carburantes, entre otras cosas, ha provocado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se haya disparado hasta el 5,6 % el mes de noviembre. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta es la tasa más elevada desde septiembre de 1992, es decir el nivel más alto en casi 30 años.

Hay que tener en cuenta que el 90% de los bienes del mundo se envían por vía marítima, el transporte marítimo puede ser ahora exacerbar la inflación mundial, que ya está resultando más problemática de lo previsto. Los costos del transporte marítimo se dispararon tras el bloqueo de seis días del Canal de Suez en marzo, que provocó retrasos en todo el mundo llevando al máximo la tensión de este sector, que ya se encontraba abrumado en cuanto a capacidad, debido al increíble aumento de la demanda de bienes por parte de los consumidores durante las cuarentenas impuestas para frenar los contagios.