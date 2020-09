Preguntan quen vai pagar a factura da nova estación depuradora

Santiago. “Unha vez feitas públicas declaracións ao respecto da posibilidade para a obtención de novos fondos para a depuradora despois de perderse os do anterior período, esperamos que finalmente sexa unha realidade a construción desta infraestrutura necesaria para non seguir contaminando as augas”, sinalou Goretti Sanmartín, portavoz municipal do BNG.

Deste xeito, presentou unha pregunta para que o alcalde aclare se vai consentir que os fondos do novo convenio entre Concello a Xunta e Goberno do Estado vaian implicar a súa devolución en forma de préstamo e repercutir nunha suba no recibo que pagará a veciñanza, de ir ligado ao Plan de Recuperación Económica e Social da UE.

“O BNG xa advertiu desde hai anos que a demora na tramitación, derivada dos cambios de emprazamento e de modelo de proxecto, podería implicar a perda dos fondos europeos a custe cero e que tivesen que pagar estas instalacións os composteláns e compostelás”, destacou.

En conclusión, explicou que espera que a noticia de que os fondos para a depuradora se asignen cos recursos comunitarios non repercuta nos recibos da auga nin nun préstamo. O BNG insiste en que o alcalde debe negociar o convenio coa Xunta e co Estado de xeito transparente tendo en conta que se trata dunha obra de interese xeral cun custe que se debe asumir con fondos públicos e se inicie esta obra canto antes, co obxectivo de evitar que continúen as verteduras ao río Sar. ecg