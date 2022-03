Prematuros: ver crecer a tus hijas a través del cristal de una incubadora

Pasar por el parto prematuro de un hijo puede convertirse en un escenario tormentoso para unos padres que esperaban un nacimiento a término tradicional, sin cesárea, sin urgencias y, sobre todo, pudiendo llevarse a su pequeñito a casa solo un par de días después de nacer. Pero no todo sale bien a veces, y eso es algo que Sofía Pego (Ribeira, 1980) madre de dos niñas que llegaron al mundo antes de tiempo en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, conoce a la perfección.

La primera en nacer fue Julia, que actualmente tiene 8 años y vio por primera vez a luz del día antes de las 34 semanas de embarazo. La segunda fue la pequeña de la casa, Ángela, una niña de 3 años que se adelantó incluso más que su adorada hermana mayor, naciendo antes de las 28 semanas de gestación y con un peso ligeramente superior a los 650 gramos.

Pero los problemas de Sofía comienzan antes, incluso, del parto de la pequeña Julia, cuando empieza a experimentar una serie de cambios físicos y de salud durante el tercer trimestre de embarazo. La madre de las niñas cuenta que todo iba bien en su gestación y que “estuve hasta los siete meses, unos quince días antes de nacer Julia, trabajando, ya que al ser autónoma no me quedaba otra, y la verdad es que lo llevaba bastante bien”.

Por el contrario, apunta que las turbulencias comenzaron en ese séptimo mes, cuando una revisión rutinaria hizo saltar las alarmas. “Cuando me tocó ir a la matrona, veo que había engordado de repente 4 kilos y no me cuadraba” declara la ribeirense.

Tras un examen específico y una revisión con la profesional, Sofía es ingresada en el hospital del Barbanza con un diagnóstico de preeclampsia, una enfermedad que se manifiesta a través de una presión arterial especialmente alta y un repentino aumento de peso en la madre, lo que pone en peligro la vida del feto y la de su progenitora.

Después de tan sólo unas horas, Pego fue trasladada al CHUS, donde le hicieron una cesárea de urgencia en la semana 34 de gestación, el día 18 de diciembre de 2013. La niña, la pequeña Julia, pesó 1.500 gramos y fue internada en la UCI neonatal del hospital santiagués nada más nacer.

Sofía cuenta que “lo peor fue no poder ver a la niña las primeras 24 horas, no la vi ni en el momento de la cesárea”. Añade que la bebé, a pesar de las dificultades, solo pasó una noche en la unidad de cuidados intensivos del área de neonatología y que el 13 de enero pudieron volver todos juntos de alta a casa.

la historia de ángela. Un par de años después, Sofía y su marido, Beni, deciden ser padres de nuevo. Reflexionando sobre su segundo parto, el de la pequeña Ángela, Sofía cambia de expresión y asegura que la experiencia fue incluso más difícil que en la primera vuelta.

Si con Julia el miedo a perder a su niña o a que tuviese problemas en el futuro había sido una pesadilla, esta vez todo se tornó en una verdadera película de terror para Sofía y su marido. Pego afirma que el embarazo de Ángela fue diferente al de su hermana desde el inicio, cuando padeció una diabetes gestacional que la obligó a cuidar especialmente su alimentación.

Reconoce que “me cuidé muchísimo desde el principio, porque yo tenía mucho miedo de este embarazo, de que se repitiera la situación anterior”. A pesar de haber padecido un episodio de preeclampsia durante su primera gestación y de estar pasando por una diabetes gestacional, Pego declara que no fue derivada a Santiago como en el caso de las embarazadas de alto riesgo y que fue atendida con mayor asiduidad en el hospital do Barbanza.

Llevando una dieta estricta y teniendo una vida activa, Sofía llegó a la revisión de la semana 24 de embarazo pesando 4 kilos más. A pesar de los síntomas, la matrona del hospital no encontró más indicios de preeclampsia y consideró que Sofía estaba padeciendo ansiedad. Solo unos días después, en el cumpleaños de Julia, las complicaciones aumentan y Pego se ve obligada a ir al hospital al día siguiente de la celebración. Afirma que estaba en la semana 27 de embarazo y las sensaciones eran las mismas que cuando había tenido a su primera hija, la pequeña Julia.

Durante una revisión posterior, la tensión arterial de Sofía volvió a subir a valores por encima de los 140, lo que provocó su traslado al CHUS, más no por preeclampsia, sino por supuesta ansiedad. En Santiago, tras ser sometida a pruebas de carácter pulmonar, fue dada de alta.

Con el paso de las jornadas los síntomas de una preeclampsia aún sin diagnosticar fueron haciéndose más evidentes hasta que el miércoles de la semana 26, Sofía se vio obligada a volver al hospital. Allí, la doctora Lláñez la derivó rápidamente al hospital de Santiago porque la enfermedad ya había causado una ausencia de oxígeno en el cordón umbilical, por lo que la niña tendría que ser sacada de urgencia. Pego declara que “en cuanto vi que me ponían la misma máquina, ya sabía lo que me iba a tocar, que me iban a meter la cuchilla y sacar a la niña, con la preocupación de que solo pesaba 680 gramos, y que a lo mejor no salía adelante”.

Al llegar a Compostela, el equipo de médicos le recomendó que aguantara 24 horas más con su hija en el vientre, para así poder administrarle hormonas específicas para el desarrollo pulmonar de la bebé. Sofía lo consiguió, y aguantó otras 24 horas con el mismo objetivo hasta que las ginecólogas del centro dieron la orden de operarla ante el empeoramiento de su salud.

En esta ocasión, la ribeirense no pudo ver la cara de su hija hasta pasadas 48 horas. Durante ese lapso de tiempo solo pudo ver la Beni. Afirma que lo primero que le preguntó a su marido mientras se recuperaba en la sala de reanimación fue: “respira?”.

A partir de ese instante, Sofía, Beni, Julia y la pequeña Ángela empezaron una carrera de fondo que aún no ha acabado. El doctor Muñuzuri, neonatólogo del hospital de Santiago encargado de los dos partos de Sofía, fue quien avisó a la familia de que la historia de Ángela estaría llena de pequeños retos diarios que acabarían en la meta final: conseguir que la niña tenga las mínimas dificultades posibles en el futuro.

Sofía Pego reconoce que “ los primeros quince días me costaba visitarla en la incubadora, no quería establecer un vínculo, de alguna manera, quería prepararme para lo peor” y añade que “las enfermeras del CHUS, que son un equipazo, me dijeron que me veían por el pasillo y que pensaban que no iba a levantar cabeza”.

Por el contrario, en unos instantes todo cambió. Sofía cuenta que el punto de inflexión fue a tocar a su bebé por primera vez. Explica que “una enfermera me dijo: quiero que te pongas estos guantes y que lana toques, y ahí cambió todo, ahí cambió todo absolutamente”. A partir de ahí, Sofía se sintió mucho más involucrada como madre y cayó en la cuenta de que el proceso sería una lucha continua de la que asegura que “ poco a poco, te llevas noticias complicadas”.

Reviviendo aquellos momentos, destaca que un papel muy relevante fue el de Julia, a la que considera una heroína porque siempre trató de entender la ausencia de sus padres durante los meses más duros y porque afirma sentirse muy orgullosa de su hermana pequeña.