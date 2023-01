Premiados dous traballos da área de Santiago pola Real Academia de Medicina de Galicia

Santiago. A sede da Real Academia de Medicina de Galicia acolleu onte a entrega dos seus premios do 2022, dous dos cales foron para traballos de profesionais da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza. Un deles está vinculado á busca de marcadores do envellecemento non saudable e o outro, do servizo de anestesioloxía, centrouse nas complicacións na intubación orotraqueal.

Así, o galardón da Fundación Barrié, dotado con 10.000 euros e nomeamento de académico correspondente, recaeu en Cambios no N-glicoma sérico en relación coa idade e o sexo. Patróns asociados con comorbilidad, do que son autores Arturo González Quintela, xefe de medicina interna do CHUS e investigador do IDIS e Óscar Lado, Manuel Alonso e Francisco Gude, do IDIS.

Complicacións e grao de dificultade da intubación orotraqueal na UCI pre-post instauración dun protocolo de intubación do paciente crítico baseado no videolaringoscopio C-MAC, de Manuel Taboada, Xavier Almeida, Francisco Aneiros, Esteban Ferreiroa, Sonia Veiras e Teresa Seoane-Pillado, do servizo de Anestesioloxía do CHUS e investigadores do IDIS, obtivo unha mención de honra. ecg