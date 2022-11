Premio para tres alumnos de Artes do IES de Sar

IMAXE GRÁFICA. Os alumnos Iria Míguez Prego, Frans-Christian de Roo Rivadulla e Sara Elisa Caamaño Viño, de primeiro de Bacharelato de Artes do IES de Sar de Santiago, veñen de conseguir o primeiro premio no Concurso de Imaxes Gráficas ao mellor deseño de cartel para celebrar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero, convocado pola Secretaría Xeral de Igualdade e a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa. A súa profesora de Plástica, Montserrat Amigo, foi a encargada de coordinar a súa participación no concurso. Recollerán o premio na Cidade da Cultura o día 25. ecg