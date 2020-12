Premio Pyme del Año a la Papelera Brandía

La Papelera de Brandía de Santiago, con más de 100 años de historia, recibió ayer el Premio Pyme del Año 2020, galardón impulsado por la Cámara de Comercio de España, las de A Coruña y Santiago y el Banco Santander.

Empresa líder en la fabricación de papel kraft, opera en los principales mercados internacionales con una red comercial propia, garantizando una rápida respuesta en la relación con sus clientes.

Los organizadores del premio también destacaron que la Papelera de Brandía fabrica un producto natural, reciclable, renovable, biodegradable y compostable. La política de sostenibilidad y medioambiente llevada a cabo desde hace 3 años “les hace poder asegurar que son una empresa neutra en emisiones de gases efecto invernadero, comprometida con la ODS 2030 de Naciones Unidas”.

También señalaron que la actividad productiva de la empresa compostelana persigue obtener el máximo valor de la fibra 100 % virgen de la madera, del modo más eficiente y bajo unos estándares de calidad que satisfacen a los mercados más exigentes.

Brandía dispone de las certificaciones FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), organizaciones supranacionales que promueven medidas que garantizan que todos los productos forestales que consume la empresa proceden de bosques gestionados de modo responsable y de talas legales y controladas.

Asimismo, reflejan que esta empresa es cada vez más consciente de las presiones sobre los recursos naturales y trabaja, día a día, por obtener productos más funcionales y con una menor huella de carbono en sus procesos productivos.

El director general de Papelera de Brandía, Gaspar Barreras aprovechó la entrega del premio para dar a conocer que esta empresa “en los primeros meses del año que viene tiene el firme compromiso de poder anunciar que en 2020 hemos sido neutros en emisiones de gases de efecto invernadero”.

Por su parte, el Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla fue distinguido con el premio a la Innovación y la Digitalización en la IV Edición del Premio Pyme A Coruña 2020, que fue recogido por el director gerente de la clínica, Javier Gómez-Ulla, en un acto que contó con la asistencia de Sánchez Bugallo; del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González, y el director xeral de Comercio, Manuel Heredia.

En el acto se destacó “la continua apuesta del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla por la innovación a través de la tecnología de vanguardia” y que se trata de un centro que “pone a disposición de los pacientes la tecnología más avanzada para garantizar un diagnóstico, resultado y experiencia de alta calidad”.

Prueba de ello son los equipos de última generación con los que está dotada la clínica compostelana para dar respuesta a áreas específicas tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico.

El doctor Javier Gómez-Ulla manifestó que “es un honor este galardón porque la innovación y la digitalización forman parte del ADN que define a nuestro instituto”.