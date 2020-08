Preocupación en los institutos por las medidas anticovid

No deja de crecer la polémica por la inseguridad con la que se está viviendo la vuelta al cole. Tanto padres como alumnos y personal docente coinciden en la inviabilidad de cumplir con muchas de las normas impuestas por los poderes políticos para salvaguardar la seguridad en las aulas. En este sentido, el blanco de buena parte de las quejas es el protocolo divulgado por la Xunta y en el que, según denuncia buena parte de la comunidad educativa, no se adapta a las posibilidades reales de la mayoría de centros. Sobre esto habló, durante la mañana de ayer, Javier Dapena, director del IES de Pontepedriña, en Onda Cero. El director se mostró muy descontento con la actuación del gobierno autonómico y aseguró que el protocolo que la Xunta hizo llegar a los diferentes centros compostelanos a finales de julio “chegou tarde”.

En este sentido, Dapena dice no contar con el tiempo suficiente para adaptar las instalaciones y aseguró que, aun trabajando durante todo el mes de agosto, “a principios de setembro ímonos atopar moitos problemas. Vai haber grandes dificultades para implantar estas normas”.

Por su parte, las asociaciones de padres llegaron a calificar el protocolo de “absurdo” y manifestaron su incredulidad acerca del cumplimiento de la distancia de seguridad entre los alumnos.

Dapena criticó, además, las carencias de espacio a las que tendrán que hacer frente. “Van ser aulas con 25 o 31 alumnos, algúns en cadeiras de rodas, outros con Síndrome de Down, outros que precisan un apoio... As aulas son de 53 ou 54 metros cadrados, por moito que coloquemos os pupitres seguindo as indicacións, os estudantes van estar certamente xuntos”, explicaba.

De esta forma, el director señalaba que los más probable es que tanto estudiantes como profesores tengan que usar las mascarillas en clase. Explicó que en muchas materias es necesario un contacto entre el docente y el estudiante y que la alternativa ofrecida por la Xunta, en la que apostaban por una clase dividida en pupitres y con los alumnos mirando en todo momento hacia delante, corresponde a “un modelo de ensino anticuado”.

presenciales. A esto se suma la intención por parte del gobierno autonómico de que las clases se desarrollen en todo momento de forma presencial. El responsable del IES de Pontepedriña denunció que la Xunta no contempla la posibilidad de proporcionar clases online, a menos que se dé un rebrote en el centro.

Lo difícil, en todo caso, podría ser evitar esos rebrotes. En otros centros educativos de la ciudad ya han tomado medidas con las que esperan minimizar ese riesgo. Este es el caso del Pio XII, que optó por prohibir el uso de la cantina de forma esporádica, por lo que solo podrán acceder a este servicio aquellos alumnos que coman en el centro de forma habitual. Además, cada estudiante tendrá una plaza fija en el comedor y los alumnos serán separados por aulas, utilizando incluso mamparas cuando no sea posible cumplir con la distancia de seguridad.

Horarios. En el caso del IES Pontepedriña la preocupación se centra sobre todo en hallar el modo de gestionar el transporte escolar para hacerlo lo más seguro posible. Javier Dapena destacó ayer la inviabilidad de escalonar la llegada de los alumnos. “Os centros que non teñen transporte escolar téñeno máis sinxelo, porque solo teñen que cambiar os horarios das clases. Nós, máis alá de separar os ingresos por portas distintas, non podemos facer moito máis”, explicaba. A esto se suma la dificultad de gestionar los horarios de los estudiantes de bachillerato que, en muchas ocasiones, llegan de concellos limítrofes utilizando las líneas de autobús regulares.

Cabe ahora esperar al inicio del curso escolar para ver como se desarrollan los acontecimientos. Por el momento, parece que queda un gran trabajo por delante para adaptar los centros educativos a las nuevas necesidades adaptadas a esta nueva normalidad.