Presentación do libro sobre a poeta Xela Arias

Santiago. Na terraza do bar A Gamela preséntase hoxe, ás 18.00 horas, Intempestiva. Unha biografía (literaria) de Xela Arias de Montse Pena Presas. Acompañando a autora, asistirán a escritora Ledicia Costas e Dolores Vilavedra (Editorial Galaxia). Como o aforo é limitado, recoméndase confirmar asistencia no correo electrónico liladelilith@gmail.com. O acto contará con todas as medidas de seguridade. Xela Arias foi unha muller adiantada ao seu tempo. De Sarria, pero viguesa. Poeta universal. Moderna absoluta. Editora. Profesora. Sobre todo, poeta. Montse Pena Presas achéganos a ela como nunca antes se fixo. redacción