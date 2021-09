Presentan un libro sobre o traxe galego na Rocha

cultura. A Asociación Cultural Rocha Forte organiza a presentación do libro Cen pezas do traxe do Val do Ulla, na que falarán os autores Francisco Collantes Carollo e José Luis Rodríguez Alvarez. Estarán acompañados por Mercedes Rosón, representando ao Concello de Santiago; Juan Manuel Constenla, por A Estrada, e Manuel Costa, do Concello de Vedra, ademáis de Pilar Astray, presidenta da Asociación do Traxe Galego. Asimismo, actuará o grupo de gaitas o Son de Viso. Será o sábado 25 no castelo en centro cultural a Rocha Vella. redacción