Presión para que se poña fin ó desastroso estado do Campus

O Grupo Popular, a través da súa concelleira María Antón, presentará no pleno de xaneiro unha proposición para instar ao goberno local a subscribir e desenvolver un convenio de colaboración coa Universidade que permita fixar un marco de colaboración estable de cara ao futuro e a contratación urxente das obras de reurbanización do Campus Vida, para que se melloren vías e beirarrúas, se manteñan as pistas deportivas, peches, colectores de lixo, sinalización e mobiliario urbano, contribuíndo tamén a unha maior seguridade nese ámbito; e mantendo a compatibilidade coa previsión de construír un aparcadoiro subterráneo neste ámbito.

Os populares lembran que, no pasado mandato, acordouse, por unanimidade, a execución dun Plan de Urxencia para afrontar as obras máis perentorias e tamén un novo convenio coa USC para fixar un marco de colaboración. “Despois de máis de cinco anos, nada diso se fixo, nin se actuou nos casos máis urxentes, nin se concretou ningún marco de colaboración para facelo no futuro, a pesar dos anuncios e compromisos reiterados no tempo, un dos últimos do actual alcalde –despois dunha xuntanza co equipo reitoral– no que fixaba a sinatura do convenio para xaneiro do ano pasado.

Para a concelleira popular, “a tardanza na sinatura do convenio e na execución das melloras resulta dificilmente comprensible cando a Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible (Edusi) contempla un investimento para a recuperación do Campus Vida cunha cantidade próxima aos 420.000 euros. Unha actuación que foi aprobada polo Goberno central no mes de outubro do ano pasado, segundo puidemos saber por medios extraoficiais, posto que o goberno actual -como o anterior- continúa a manter á marxe á oposición das xuntanzas do Órgano de Participación, seguimento e avaliación da Edusi, onde informa dos pormenores deste programa europeo dotado con 10 millóns de euros a distintas entidades da cidade, sen facer partícipe á oposición”, o que afirman que debería cambiar, polo ben da transparencia e do normal funcionamento da propia institución, para o que tamén se formula a solicitude de que se adopten medidas para incluir á oposición no órgano.

Na súa iniciativa, María Antón lembra que “a situación de abandono do Campus Vida foi obxecto de varias iniciativas e compromisos nos últimos anos, pero o certo é que o seu deterioro é constante e progresivo”.

Hai algo máis de 15 anos púxose en marcha un convenio deste tipo, pero non acabou de funcionar, porque non se cumpriron os seus fins, nin houbo un mecanismo de control que o fixera eficaz. Aínda que por parte do goberno anterior e do actual se levaron a cabo pequenas accións illadas nalgúns puntos concretos, as dúas últimas actuacións de certo calado acometidas polo Concello producíronse durante o período 2011-2015: unha en 2011, que afectou á práctica totalidade das rúas, cun investimento de máis de 300.000 euros, con traballos que afectaron ás beirarrúas, pavimentos, pintado e substitución de bancos e mellora de zonas deportivas; e outra en 2013, na que se procedeu á mellora en dez puntos prioritarios, co fin de acondicionar as beirarrúas, tapas da rede de sumidoiros e arquetas.

“É preciso afrontar canto antes a formalización dun convenio para afrontar unha reurbanización integral do Campus e para garantir o mantemento, a conservación e a constante posta a punto dun ámbito de gran transcendencia para a comunidade universitaria e para os cidadadáns”, indican dende o PP.