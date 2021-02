Primavera teatral con máis de quince pezas anunciadas

Atrás quedan varias semanas coa cortina baixada e os asentos dos teatros baldeiros. Tras a relaxación das restricións, volve a vida teatral á cidade. Fíxoo onte no Principal coa representación de A lingua das bolboretas, que hoxe regresa á mesma localización. E no horizonte hai unha ampla programación para intentar compensar un ano de perdas para a Rede Galega de Teatros e Auditorios.

Trátase de dobres funcións, organizadas pola Xunta en colaboración co concello de Santiago, que se desenvolverán no Teatro Principal. A carteleira con todas as funcións e horarios pódese consultar na web da Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic) e en Cultura de Galicia. A lingua das bolboretas, a coñecida historia escrita por Manuel Rivas, é a primeira da lista. Nela, a través da compañía Sarabela Teatro, o espectador verase inmerso nunha historia de aprendizaxe vital da man dun mestre de escola que arrastra as consecuencias da Guerra Civil. Esta obra está representada por actores tan coñecidos como Josito Porto ou Elena Seijo. Aquel que queira acudir hoxe ás 20.00 h ao Principal pode facerse cunha entrada na web de Compostela Cultura, a un prezo de 12 €.

Os que non poidan acudir a esta cita, non terán que esperar moito para ver a seguinte produción deste circuíto coorganizado polas administracións autonómica e local. Trátase de Dreaming Juliet, da compañía Elegante Elegante, e está inspirada na aclamada obra de Shakespeare, Romeo e Xulieta. Esta obra, igual que a baseada no libro de Manuel Rivas, tamén conta con Gonçalo Guerreiro como director, coa particularidade de que nesta peza sobre a relevancia do amor, Gonçalo tamén formará parte do elenco desta produción.

E se Dreaming Juliet afonda no amor e na existencia humana, As fillas bravas e o mito de Casandra faino no empoderamento da muller. A célebre compañía Chévere Teatro porá en escena unha obra na que tres mulleres de aldea representarán o empoderamento feminino mentres, de forma transversal, se tratan temas tan relevantes como o cambio climático. Nela hai espazo tamén para as pandeiretas e a sabedoría popular, todo baixo modelos femininos con mulleres autónomas, creativas e implicadas na colectividade social.

PÚBLICO INFANTIL. As fillas bravas e o mito de Casandra chegarán ao Principal a mediados de marzo. Antes, o público infantil poderá gozar das marionetas de Os Monicreques de Kukas. Será coa peza Don Gaiferos, os días 5 e 6, dirixida ao público familiar, e que foi beneficiaria do programa de axudas á creación escénica da Axencia Galega das Industrias Culturais. Os que queiran achegarse a esta peza tamén o poden facer vía exposición no Museo das Peregrinacións de Santiago coa mostra Don Gaiferos polos camiños cara a Compostela. Nela exhíbense marionetas e decorados da versión da obra estreada en 1992. Pode visitarse ata o 12 de marzo.

Retomando a escena para adultos, tamén haberá espazo para o novo circo Drop, de Pistacatro. Tal e como define a propia compañía, este proxecto afonda no “circo contemporáneo e de investigación tanto técnica como dramatúrxica para afondar nos códigos propios desta arte e poñelos en valor. Un proxecto para demostrar que o malabarismo ten moito máis percorrido que o bufón de feira ou que o pallaso de rúa”. Trátase doutro dos proxectos impulsados por Agadic.

Por último, e xa no mes de abril, a programación compostelá da Rede Galega de Teatros e Auditorios inclúe dúas funcións de Illas desertas, da compañía ArtesaCía, sobre as reflexións de dous dos grandes fracasos da historia: a aventura da aviadora Amelia Earhart e da expedición do explorador Ernest Shackleton. Tras esta peza, chegará a quenda da plataforma creativa de Esther F. Carrodeguas e Xavier Castiñeira, ButacaZero. E finalmente, en xuño, Producións Teatrais Excéntricas ofrecerá a obra Strela do Día.