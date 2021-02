Primeiro ascensor nos bloques da costa de Vite medio século despois

Se hai algo que repiten a maior parte dos veciños de Vite é que os ascensores fan moita falta. Unha gran parte dos residentes do barrio son persoas maiores para as que baixar e subir a diario os chanzos dos vellos bloques de pisos da zona se converte nun suplicio. Outros, pese a non ter agora esa necesidade, son conscientes de que nun futuro pode que non sexan tan áxiles como hoxe en día. É o caso dunha das veciñas que vive no bloque 2 -n.º 11-, fronte o cal está xa instalada a maquinaria para a colocación do ascensor. “Eu son a que máis dificultade teño do meu bloque; teño que subir agarrada das dúas mans, unha á parede e outra ao pasamáns. Co carro da compra xa non son capaz”, explica. Para ela, o ascensor permitirá que a súas saídas diarias para ir ao supermercado ou calquera outra tarefa non supoñan o sobreesforzo actual.

A obra implica unha aportación inicial de 11.000 € por vivenda, dos que despois poderán recuperar unha parte ao tratarse dunha instalación subvencionada. O feito de ter que adiantar os cartos é un dos principais problemas para moitos dos veciños, e por iso nalgún dos bloques as negociacións entre os inquilinos das vivendas non se materializaron de momento en máis ascensores para o barrio. “Hai xente que ten un salario baixiño e é moito carto. Despois se nos devolven algo igual se poden facer outros arranxos no edificio, agora isto xa está pagado”, conta unha das veciñas. Noutro dos bloques, ademais do ascensor, aproveitarán para arranxar o tellado.

Un pouco máis arriba, subindo a costa cara a estación de autobuses, inda non se chegou a un acordo. “Fai moita falta pero hai que non ten cartos. Eu de momento non teño tanto problema porque vivo nun primeiro e podo moverme sen dificultades, pero non é o caso de todos os veciños. Levamos 40 anos aquí e cando chegamos todos eramos mozos”, conta un dos partidarios de que se instalen ascensores. Moi preto del vive un matrimonio de maiores que, ao illamento obrigado pola pandemia sanitaria, súmase un illamento físico dados os seus problemas de saúde. Ambos están enfermos, e as súas poucas saídas se limitan ás visitas que fan ao hospital. Non só para eles é complicado residir nun bloque sen ascensor. Tarefas cotiás como ter que subir un electrodoméstico a unha das casas complícanse moito cando só se dispón das escaleiras. “Tiven que subir unha neveira a semana pasada e cando chegamos ao terceiro xa sudabamos tinta”, relata un dos propietarios. Situacións como a súa, ou como as dos pais que teñen que cargar cos carriños dos nenos pequenos, supoñen un gran esforzo. No súa edificio, hai unha señora maior que depende totalmente de que os fillos a recollan para facer calquera xestión, unhas visitas máis restrinxidas na actualidade pola pandemia.

Máis de 50 edificios do barrio de Vite están por tanto incluídos, o que supón actuacións de melloras nas fachadas, cubertas e reurbanización exterior dos inmobles, ademais dos ascensores. De feito, na zona de arriba do barrio, na rúa de García Lorca, os seus residentes foron os primeiros en obter as licencias para os ascensores. Sen embargo, a asociación de veciños Guadalupe xa sinalou en diversas ocasións que as subvencións non son suficientes para todo o que hai que facer.