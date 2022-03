Primera directora del colegio público más antiguo de Santiago

El colegio de Educación Infantil y Primaria López Ferreiro es el centro de estudios público más antiguo de Santiago. Se creó en 1850 como un centro de prácticas anexo a la Escuela de Magisterio, que entonces se ubicaba en el pazo de San Xerome. Hace 37 años se trasladó a Xoán XXIII.

Actualmente cuenta con un total de 456 alumnos, en infantil son 132 y en primaria 324 estudiantes. En cuanto a profesorado, son 69 profesionales y tan solo ocho son profesores hombres. Se puede ver una clara panorámica, sobre una mayor presencia femenina, pero en altos cargos predomina la masculina, tal y cómo explica la máxima dirigente del centro.

Su actual directora, María del Carmen Montero Chacón, es la primera mujer al frente de este colegio, siendo pionera tras una larga lista de nombres masculinos. Se encuentra en este cargo por “un hecho circunstancial”, ya que su nombramiento fue una decisión de la inspección educativa.

Esta docente nunca pensó si era la primera o la segunda mujer, simplemente expresa que “me siento con una gran responsabilidad, pero no por el hecho de ser la primera mujer, eso no es un condicionante”. Añade que “cuando hay que planificar algo, en este caso un centro educativo, hay que organizar distintas ideas, distintos pensamientos, distintas formas de ver la vida que tiene la comunidad educativa”. Señala que, “de hecho, yo creo que eso es lo más importante, independientemente de que sea o no mujer, porque pienso que todos somos seres humanos. Se debe de dar una visión humanista de las cosas”.

Sin embargo, ser la primera mujer directiva en este centro cuando “estamos en una profesión con una presencia mayoritariamente femenina, hace pensar ¿cómo es posible que nunca hubiese una directora?”, se autopregunta Montero.

La directora considera que esto es un reflejo de la sociedad, pero no porque las profesionales que estuvieron antes que ella no tuvieran la valía suficiente, sino porque “las mujeres tenían que priorizar los cuidados, la vida en la familia”, y eso significa que “no les quedaba mucho tiempo en otro tipo de funciones, que son realmente absorbentes, que requiere responsabilidad a mayores porque tienen tareas en casa y al mismo tiempo en el lugar donde trabajan”, señala.

Por ese motivo, María del Carmen declara que “aunque sean muy válidas, seguro que ni siquiera se planteaban ser las directoras del centro”. Todo se entrelaza y los escenarios son diversos, tantos ejemplos como profesionales.

Sistema educativo. Las deficiencias en el sistema educativo Montero las divide en distintos contextos. Por ejemplo, “desde el punto de vista del trabajo del profesorado pienso que hay una excesiva carga burocrática, es decir, tenemos muchísimas horas de trabajo, que muchas veces no se ven de cara a las familias, además de las clases”.

Por otro lado, “respecto al alumnado hay un exceso de contenidos en nuestro sistema actual, el currículum es demasiado extenso para poder abarcarlo”, indica. Y por último, pero no menos importante, “respecto a las familias estamos comprometidos con el asunto de la conciliación, ya sea conciliación familiar, conciliación horaria y desde este centro intentamos dar oportunidades y salidas”, aunque confiesa la docente que “a veces es un poquito difícil”.

Conciliación. ¿La conciliación como herramienta puede ser útil para una mayor presencia femenina en cargos directivos en educación? Teniendo en cuenta que la directora del CEIP López Ferreiro contabiliza de memoria que en Santiago solo son seis directoras en los colegios de la ciudad, da que pensar si teniendo más medidas para la conciliación familiar esto podría cambiar.

María del Carmen entiende que “la conciliación familiar significa no solo referirse a nivel de niños y niñas pequeños, sino que también tenemos gente mayor en nuestras casas, porque a veces pensamos en la conciliación familiar y pensamos solo en los menores”. Es decir, se debe de tener un concepto más amplio.

Aunque sí que es cierto que “puede que haya secretarias, jefas de estudios”, esto muestra que las mujeres llegan a cargos de responsabilidad, pero no suelen alcanzar el de directivas porque “la cabeza visible suele ser un director”, dice Montero. Pero no quiere ser pesimista de forma rotunda, ya que “en estos momentos las cosas están cambiando, pero muy lentamente”.

Cambios implantados. María del Carmen Montero ha realizado algunos cambios en el centro de estudios y destaca que “estamos haciendo mucho hincapié en la utilización de un lenguaje inclusivo, la visibilización de nuestras mujeres en los distintos proyectos educativos.

El 8 de marzo, con motivo del día internacional de la mujer, fue la escritora Helena Villar Janeiro para poner su nombre a la biblioteca del centro. Ella también fue docente de este centro educativo, por ese motivo también hay un cariño especial a su figura, forma parte de la casa.

Asimismo, desde el colegio de Educación Infantil y Primaria López Ferreiro promueven actividades a favor de la igualdad y en defensa del gallego como lengua, ya que consideran que es uno de los objetivos prioritarios en su plan de estudios.

La directora de este centro espera poder continuar contribuyendo al sistema educativo como lo ha estado haciendo desde el año 1986, cuando empezó a trabajar de maestra.