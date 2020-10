Primeras imágenes de la nueva serie de Amazon Prime Video sobre la Ruta

Santiago. Hace unos años la película The Way, protagonizada por Martin Sheen y dirigida por su hijo, hizo que muchos espectadores se enamorasen del espíritu del Camino. Está por ver cómo recibe la crítica la serie realizada por Amazon Prime Video sobre la Ruta xacobea pero, mientras no llega su estreno, ya están disponibles las primeras imágenes.

Amazon desveló ayer algunas escenas de la próxima serie 3 Caminos, que cuenta con Álex González, Verónica Echegui y Cecilia Suárez como protagonistas y que relata la vida de cinco amigos de diferentes nacionalidades unidos por el Camino de Santiago. Se estrenará en 2021, y tendrá seis capítulos. Igual que el Camino, la serie tendrá carácter internacional, ya que se podrá ver en todo el mundo, menos en Corea, Italia, Alemania y México, países en los se que han sumado diferentes coproductores.

Una de esas primeras imágenes que ya se pueden ver es la de los amigos de la pandilla protagonizando el momento más especial de la Ruta: la llegada al Obradoiro con la cabeza levantada ante la imponente Catedral. Ellos, al igual que todos los peregrinos, se fundieron en un abrazo con sus mochilas a la espalda.

Sobre la trama, se sabe que 3 Caminos es un drama con tintes de comedia que explora la relación entre cinco amigos de cinco nacionalidades distintas en tres momentos puntuales de sus vidas: cómo el paso del tiempo influye en sus sueños, sus relaciones y sus personalidades. La serie cuenta con la producción de Ficción Producciones en colaboración con la Xunta, Gobierno de Navarra, Junta de Castilla y León, Gobierno de La Rioja, TVG y Beta Films.