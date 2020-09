Principio de solución al ‘plante’ de los institutos por la falta de recursos

La vuelta a las aulas de secundaria, bachillerato y FP ha provocado un torbellino en los centros compostelanos. Tras las críticas de centros como el Rosalía, que pedían una solución ante la falta de profesores para cubrir las nuevas aulas habilitadas tras la nueva distancia de metro y medio, Educación ha garantizado que se dotará del personal suficiente a los centros. Asimismo, tras un amplio debate sobre la semipresencialidad, el Consello Escolar abrió ayer esta vía para bachillerato y FP en aquellos centros que lo soliciten. La decisión del nuevo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, atiende con urgencia a las quejas de equipos directivos, docentes y ANPAS, que previamente habían propuesta alguna de estas opciones.

Los directores de los institutos de Sar, Antón Fraguas, Pontepedriña, Xelmírez I y II, Eduardo Pondal, Rosalía de Castro y Lamas de Abade enviaron ayer un escrito conjunto a la Xefatura Territorial de A Coruña. En él, los responsables de los centros solicitan atrasar el inicio del curso ante la falta de “coñecemento do cupo de profesorado”. En dicho comunicado, explican que “é imposible organizar os horarios, asignar os espazos e abrir o día 16”. Añaden que, de tener respuesta satisfactoria este viernes, el curso escolar no podría empezar hasta la semana del 21.

En todo caso, la reacción de la Consellería, aunque puede dar solución a estas reclamaciones, es paralela a este escrito, del que la Xunta no tenía conocimiento cuando aportó estas soluciones.

A expensas de cómo se concreten las propuestas ofrecidas por Educación, directores como el del IES de Sar, Aníbal García, expresaban ayer por la mañana sus dudas. “Penso que vai ser imposible chegar a tempo, queda unha semana para o comezo do curso. Se as clases son presenciais, necesitamos profesorado. Solicitámolo á Xunta, temos xa as aulas distribuídas con espazo suficiente para todo o alumnado. Pero faltan catro docentes máis”, detalla el director. Esos cuatro profesores se sumarían a los seis incorporados cuando se fijó en julio que la distancia debía ser de solo un metro, en lugar del 1.5.

“E hai que ter en conta que aínda non está totalmente pechada a cota do bacharelato de Artes Plásticas”, añade el director del centro. Han realizado varios desdobles para poder cumplir con la separación, pero han podido solucionarlo sin habilitar aulas por la tarde. “Somos un centro novo e temos espazo, e menos matrícula que outros”, aclara Aníbal García.

El panorama es similar en el instituto Eduardo Pondal, donde, al margen de las rarezas que presenta este nuevo curso escolar, las obras que se están realizando en el centro complican que la vuelta pueda ser el día 16. “Temos autorizado empezar uns días máis tarde”, informa el director de este IES, Óscar Veiga. Al margen de las obras, que también están presentes en el IES As Fontiñas, este centro también ha tenido que solicitar un extra de profesorado.

Han desdoblado varios cursos, con lo que las aulas específicas, como las que se utilizan para asignaturas como plástica o música, han pasado a ser un espacio de uso diario para alguno de los cursos. Tal y como está ahora mismo organizado, el IES Eduardo Pondal tampoco necesita citar a parte de su alumnado por la tarde, ya que todos los desdoblamientos se han fijado en horario de mañana.

En los próximos días se detallará el nuevo cupo de profesores prometido, y se resolverá así la incógnita de cuándo comenzarán las clases. Queda también por ver qué centros se acogerán a la modalidad semipresencial. Para centros como el IES Rosalía esta es una opción que pedían desde principios del verano. Sin embargo, en declaraciones a este periódico, el Xelmírez I descartaba esta vía al considerar que merma la calidad educativa.