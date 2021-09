Probas piloto de seguridade en oito albergues da Ruta Xacobea

Santiago. O vicepresidente, Alfonso Rueda, explicou no Parlamento que a Xunta tomou tódalas medidas necesarias ante a covid cun protocolo rigoroso para garantir a seguridade de peregrinos e albergueiros. A Xunta está a levar a cabo probas piloto en 8 albergues privados coa instalación de medidores de CO2 para garantir unha correcta ventilación e en base aos seus resultados elaborarase un manual de boas prácticas. Na proba participan 4 albergues da provincia de Lugo, A Reboleira, Linar do Rei e Casa Domingo, os tres de Pedrafita do Cebreiro, e A Casa de Carmen de Sarria; 2 da Coruña, Vía Láctea de Arzúa e Bela Muxía no concello do mesmo nome- xunto co albergue Albor no municipio pontevedrés de Caldas de Reis e o do Grelo Hostel en Ourense. ecg