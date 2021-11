Profesionais do turismo de congresos foráneos coñecen Compostela

Promoción. Turismo de Santiago, a traves do seu servizo para a promoción da cidade como destino de Congresos, o Santiago de Compostela Convention Bureau, amosou a cidade esta fin de semana a un grupo de profesionais do sector do turismo de incentivos, viaxes e reunións corporativas e eventos profesionais. Os participantes nesta acción eran de Francia, Italia, Reino Unido e Noruega, interesados en coñecer a capital galega. O obxectivo da mesma era amosar as posibilidades da cidade como destino para acoller eventos internacionais, nun paso máis para a consolidación de Santiago como destino de congresos.

A viaxe deste grupo de profesionais foi a continuación da participación de Turismo de Santiago no MIS International Edition, evento que se celebrou en Sevilla a semana pasada e na que se reuniu á mellor oferta de incentivos e eventos en España e Portugal con compradores internacionais seleccionados que tiñan interese en organizar accións na Península Ibérica.

Neste workshop especializado participaron cincuenta expositores de España e Portugal e cincuenta compradores internacionais, incluindo axencias de incentivos, ademáis de axencias de eventos e organizadores corporativos europeos.