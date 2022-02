Programa de actividades para o Entroido baixo a temática dos romanos

CSC. A concelleira de Acción Cultural Mercedes Rosón e o concelleiro de Medio Rural, José Manuel Pichel, acompañados pola técnica de programación dos Centros Socioculturais, Lourdes de la Cruz, presentaron hoxe en rolda de prensa unha proposta de Entroido que combina actividades presenciais e virtuais. Ata o 5 de marzo, toda a familia poderá desfrutar dunha ampla oferta de iniciativas entre as que destaca a comparsa de temática romana “Os trescentum de Asseconia” que permitirá á veciñanza coñecer máis sobre as orixes romanas de Compostela ou o concurso de disfraces na rede. Rosón salientou que as actividades propostas inciden na “divulgación cultural e a posta en valor dunha celebración moi arraigada nas tradicións populares” e que se trata “dunha mostra máis do patrimonio inmaterial co que contamos en Compostela”. ECG