Programación do Xacobeo: ‘Festival dos Camiños’ no Auditorio Abanca

Santiago. O Museo Casa da Troia ten en marcha o proxecto Roteiros de Compostela: do Pórtico da Gloria á Casa de la Troya, unha iniciativa apoiada polo Xacobeo 2021-2022. No marco deste proxecto, esta fin de semana vanse celebrar os III Encontros Troyanos en Compostela, que van reunir na capital galega a tunas veteranas vencelladas a universidades dos Camiños. Nestes encontros van participar catro agrupacións de corda pulsada: Troyanos de Compostela, a Tuna de Veteranos da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago, a Real Asociación de Antigos Tunos da Universidade de Salamanca e a Tuna Veterana da Universidade Portucalense.

A xornada do sábado comezará ás 12.00 horas con diversas actuacións nos balcóns de edificios senlleiros da cidade histórica, cunha duración de entre 15 e 20 minutos cada unha: Museo das Peregrinacións, Casa do Cabildo e Fundación Granell. Ás 13.30 h tocarán desde os balcóns do Pazo de Raxoi, na praza do Obradoiro. Xa pola tarde, ás 18.00 h, celebrarase o concerto Festival dos Camiños no Auditorio Abanca, cun aforo de 469 persoas debido ás restricións. ECG