Promoción económica para que o comercio poida recuperar o pulo despois da pandemia da COVID

economía. O programa que forma parte do Plan de Reactivación Económica e Social PRESS do Concello de Santiago foi presentado onte polo alcalde, polas técnicas de proxectos da empresa Implictum, Raquel Piñeiro e Tania Aira, encargadas do seu desenvolvemento, e pola técnica do departamento de Promoción Económica, Carme Casado. Esta iniciativa, que conta con un orzamento de 17.000 euros, forma parte do programa municipal Compostela Móvese 2021 aprobado en xunta de goberno en xuño como parte do Plan de Reactivación Económica e Social PRESS do Concello de Santiago. O principal obxectivo é apoiar un modelo de desenvolvemento económico local endóxeno cooperativo e asentado na identidade e na historia. Para isto, búscase asentar os procesos de mellora empresarial e emprendemento nos valores diferenciais do tecido socioeconómico do concello. Deste xeito, a Oficina de Promoción Económica oferta un ciclo de actividades de formación online para a mellora empresarial e a dinamización da actividade económica de setembro a decembro de 2021. O programa componse dun ciclo de accións formativas en diferentes sectores, sesións de titorización individual, acceso a recursos formativos adicionais para cada ciclo e un boletín de alertas sobre oportunidades e tendencias no mercado. “Temos que pasar da mera supervivencia á completa adaptación” ás circunstancias impostas pola pandemia, indicou o alcalde, que refrendou o compromiso do Concello co tecido produtivo. Ademáis das sesións grupais, cada acción formativa inclúe 3 horas de titorización individual e o acceso a unha plataforanma con recursos formativos adicionais. O alcalde tamén destacou que en breve se formalizarán as axudas aprobadas para o sector comercial, ao que lle está costando de momento recuperar o nivel anterior á crise, como xa se empeza a apuntar no caso da hostelería. ecg