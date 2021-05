Promoción turística con turoperadores franceses

CIDADES PATRIMONIO. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, participou onte en París no acto de presentación da oferta turística das Cidades Patrimonio aos principais turoperadores galos, acción na que tamén estivo presente a ministra de Turismo, Reyes Maroto, que animou os franceses a aproveitar o Ano Santo. Polo concello asistiu, así mesmo, o edil de Turismo, Sindo Guinarte, e o acto desenvolveuse na Embaixada de España en París. O Grupo de Cidades Patrimonio presentou ante 80 operadores de turismo, axencias de viaxes e medios de comunicación franceses as oportunidades que ofrecen os 15 destinos españois co selo Unesco e a rede Paradores de turismo, que constitúen un referente de calidade no turismo patrimonial e cultural de España. “Trátase dun paso adiante na recuperación do turismo, e as 15 cidades do Grupo somos a punta de lanza e a referencia nesta materia”, afirmó Sánchez Bugallo. REDAC.