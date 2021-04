Propoñen Boisaca para a nova sede do Imelga: en fronte do tanatorio

Santiago. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, trasladará ao Pleno unha iniciativa para reclamar que se constrúan as instalacións do Instituto de Medicina Legal de Galiza (Imelga) en Boisaca, enfronte do tanatorio. “A veciñanza das Fontiñas está en desacordo coa instalación do Imelga neste barrio”, segundo a información que trasladaron ao BNG nunha reunión de persoas afectadas. “Entre as posibilidades de cesión de terreo municipal, barallouse tamén unha parcela situada nas inmediacións do cemiterio de Boisaca, que para o alcalde era unha opción preferente”, afastada de zona residencial e que non causaría malestar á veciñanza, explicou Goretti Sanmartín. Por estes motivos, o BNG instará o goberno local no vindeiro pleno a atender a petición da veciñanza para buscar un emprazamento afastado da zona residencial para a construción do Imelga. Deste xeito, propón a posibilidade de instalar o Imelga na parcela situada nas inmediacións do cemiterio de Boisaca, sen causar malestar entre a veciñanza.

Na información publicada tanto polo Concello como pola Xunta, lembran, “sinalábase que esta nova sede acollerá a dirección do Imelga e a subdirección territorial de Santiago de Compostela, ademais de contar con oficinas, consultas, espazo para arquivos e para o acceso dos furgóns mortuorios ou cámaras frigoríficas mortuorias, entre outras dependencias. Entre o seu persoal, dispón de médicos/as forenses, psicólogos/as, traballadores/as sociais, funcionarios/as administrativos e auxiliares de autopsia”, conclúen.

Pola súa banda, a veciñanza do barrio de Fontiñas indicou onte que “respecta e valora unha institución pública tan necesaria e valiosa como o Imelga, imprescindible para o desenvolvemento de peritaxes xudiciais, así como estima o traballo das e dos seus e das súas profesionais”, pero tamén entende que “hai ubicacións máis idóneas para esta instalación”.

Neste sentido, os veciños e veciñas desta zona entenden que “a instalación pode alterar o benestar, a saúde en termos globais e a vida do barrio”. “A ninguén se lle escapa que non resulta agradable vivir con vistas ás salas de autopsias”, engadiron. redac.