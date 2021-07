Proponen conectar O Restollal y la zona de Clara Campoamor a través de una gran avenida

“Un proxecto destinado á humanización da rúa do Restollal e de Amor Ruibal, na Pontepedriña, co obxectivo de que se transformen nunha avenida urbana e cun carril para bicicletas, con continuidade en Clara Campoamor e que debería logo ter a súa ampliación cara as Fontiñas co fin de facilitar a mobilidade e a accesibilidade”. Esta la proposición que trasladará al próximo pleno la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, quien añadió que esta iniciativa “ten que ver con deficiencias en barrios que detectamos e que suscitan moitas queixas polo abandono que sofren por este Goberno municipal”. La responsable del BNG en la capital gallega indicó que hay “algúns puntos da cidade que están especialmente castigados por obras ou infraestruturas que lles causan distintos problemas”, con lo cual desde el grupo nacionalista consideran que “deben ter a súa compensación nun investimento especial”.

En este sentido, Sanmartín señaló que los vecinos de la zona de O Restollal, en O Castiñeiriño, “están a sufrir as consecuencias desde a inauguración da nova estación de autobuses, e que traen problemas de circulación, de tráfico e de incremento de vehículos que é unha problemática xeral para a veciñanza deste barrio”.

Por eso, la portavoz del BNG considera que “é urxente que se comece a facer un proxecto para conseguir unha humanización da zona do Restollal para completar o espazo de Clara Campoamor e contribuír a que o barrio estea máis vertebrado e se reduzan os problemas derivados de inseguranza cidadá que provoca numerosos atropelos nesa área”, explicó.

Asimismo, recordó que debe concretarse este compromiso “porque foi unha promesa do alcalde coa veciñanza do Castiñeiriño, en campaña electoral, para humanizar esa zona do Restollal, Amor Ruibal e a Pontepedriña para transformar este barrio”, incidió Sanmartín, quien, añadió que desde el BNG siempre han defendido “conformar unha vía urbana con carril para bicicletas tanto de subida como de baixada, cunha redución de catro a dous carrís de circulación para vehículos, cun deseño renovado de mobilidade que prime a accesibilidade e a humanización”.

Este proyecto, sostiene, deber articular los polígonos de la zona, “onde hai máis de 2.000 vivendas construídas nas dúas marxes”, y “conseguir que a redución de tráfico non se faga a costa dun radar”. Así, defendió “a humanización da zona onde se prime a mobilidade máis sustentábel a pé e en bicicleta, intentando que os coches vaian por Santiago de Cuba”.

Igualmente, Goretti Sanmartín indicó que después de dos años de mandato, “non se fixo nada das promesas electorais do PSOE coa veciñanza do Castiñeiriño”.