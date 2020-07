Proposta para facer de Santiago unha cidade pioneira en mobilidade

empresas. O presidente da Xunta Xestora do Partido Popular de Santiago, Borja Verea, e as candidatas do Partido Popular ao Parlamento de Galicia, Ethel Vázquez e Paula Prado, mantiveron onte unha reunión cos representantes dos

Empresarios do Polígono do Tambre. Durante esta xuntanza, Verea Fraiz destacou a importancia de que “a capital de Galicia se c onverta na capitalda Biotecnoloxía, co obxectivo de diversificar o sistema produtivo actual poñendo en valor o acordo da Sionlla patrocinado e financiado pola Xunta de Galicia con 4 millóns de euros”. Tamén subliñou que Santiago debe converterse en “Capital Sostible e avanzar cara unha cidade pioneira no eido da mobilidade alternativa e economía circular, multiplicando as súas sendas peonís e sendas ciclistas e apostando pola humanización integral das rúas e barrios”. No ámbito da mobilidade, Ethel Vázquez indicou que co novo Plan de Transporte

Público, que se porá en marcha este ano, reforzaranseconsiderablemente os servizos de autobús para os traballadores dos polígonos da Sionlla e o Tambre. Crearase un servizo circular desde Sigüeiro a Santiago, que suporá pasar dos tres servizos de ida e tres de volta actuais ata

oito por sentido, nos días laborables. ecg