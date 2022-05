Proposta para rehabilitar un inmoble en ruínas da rúa de Sánchez Freire

USO SOCIOCULTURAL. O concelleiro de Compostela Aberta Jorge Duarte pediulle onte ao goberno local que retome os trámites para rehabilitar e destinar a uso sociocultural o inmoble situado no número 128 da rúa de Sánchez Freire, ao carón da rotonda de Conxo. O edil lembrou que a casa, en estado de ruínas, non pode ser derrubada por situarse no ámbito do Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Conxo, e por iso durante o anterior mandato se iniciaran as xestións para lograr a súa cesión ao Concello de Santiago. A vivenda do número 128 da rúa de Sánchez Freire é unha edificación tradicional en estado de abandono, que no seu momento fora expropiada polo Ministerio de Fomento para as obras do enlace do periférico. Aínda que a intención do Goberno central era demoler a construción, non puido facelo porque o inmoble está afectado polo Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Conxo. Por este motivo, explicou Jorge Duarte, ”no pasado mandato o goberno de Compostela Aberta iniciou os trámites para que Fomento lle cedera a vivenda ao Concello de Santiago”. Tal e como recorda o edil, “a intención era que a casa fora destinada a uso sociocultural, como espazo complementario ao centro Aurelio Aguirre, tal e como demandan as asociacións veciñais e culturais”. ECG