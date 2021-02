Prorrogado o contrato para atención no fogar

benestar. O executivo local acordou onte prorrogar o contrato do servizo de atención no fogar en tanto non se saca a concurso a nova licitación. Nunha xunta de goberno extraordinaria, aprobouse dar orde ás empresas Servisar Servicios Sociales SL, actual prestataria do lote I do servizo axuda no fogar no municipio de Santiago e a Eulen Servicios Sociosanitarios SA,prestataria do lote II, “para que a partir do 13 febreiro de 2021 continúen a prestación do servizo nas mesmas condicións baixo as que o viñan facendo de

conformidade co contrato anterior e ata que a aprobación dos orzamentos 2021 do Concello permitan concluír os trámites precisos para adxudicación do novo contrato e posterior inicio da prestación”. Durante a pandemia, ampliouse o funcionamento deste servizo, o que permitiu incrementar de 321 a 453 as persoas atendidas, o que supuxo un aumento de custos de 1.499.000 euros no 2018 a 2.049.000 no ano 2020. ecg