Protesta ‘a dos velas’ de los comerciantes de Concheiros

Los comerciantes de la rúa Concheiros siguen en pie de guerra contra el Concello de Santiago por los problemas que les están generando las obras de reurbanización de la calle, que no dejan de acumular retraso. El comercio y la hostelería habla de pérdidas muy graves que están poniendo en riesgo la continuidad de algunos negocios, dado que el estado en el que se encuentra la zona, patas arriba debido a las obras, ha reducido considerablemente la afluencia de clientes. Después de la cacerolada que ya se organizó como protesta por las molestias que están generando los trabajos, los comerciantes realizaron ayer un apagón para denunciar la “el incumplimiento de las promesas del alcalde”, en palabras de Patricia, quien regenta una administración de loterías y apuestas. “Nos dijeron que iban a hacer una campaña de dinamización en el barrio estas navidades para compensar las pérdidas provocadas por las obras; y no han hecho nada. Aquí sigue todo igual. Estamos a cinco días de Navidad y no han realizado ninguna actividad ni tampoco han colocado un alumbrado especial. El alcalde ha faltado a su palabra”, criticó.

Así, los afectados se organizaron ayer para realizar un apagón entre las seis y media y las siete de la tarde como muestra de protesta. Apagaron las luces de los establecimientos, que solo quedaron iluminados con velas de cera. De no reaccionar inmediatamente el Ayuntamiento, con una campaña navideña en condiciones que ayude a los negocios de la calle a levantar cabeza, los promotores sostienen que repetirán el apagón toda la Navidad.

Las obras de la rúa tendrían que rematarse esta semana, pero como ya avanzó el alcalde se dilatarán como mínimo hasta bien entrado el mes de enero. Los negocios de la calle están muy preocupados por su viabilidad, dado que todo apunta a que los trabajos se alargarán más de lo previsto. Por otro lado, ya trasladaron en varias ocasiones a Xosé Sánchez Bugallo que su situación es insostenible. “Le remarcamos que necesitamos ayudas directas para sobrevivir”, incide otro comerciante del barrio.

Lo cierto es que parece que los trabajos están malditos, puesto que ya tuvieron problemas nada más comenzar, cuando se descubrió la presencia de una línea de alta tensión que obligó a suspender las labores hasta enero del año pasado. Después, se encontraron viviendas irregulares en el paso inferior, y hubo que dejar fuera del ámbito esa zona para actuar después.

Mientras tanto, tanto el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, como el concejal de Obras, Javier Fernández, reconocieron que las obras son molestas, incluso “cansinas”, pero destacaron que lo importante es el acabado de las mismas, y que el resultado sea el mejor posible, porque, como afirmó el alcalde, el objetivo es que en varias décadas no sea necesario hacer arreglos.

Los comerciantes son conscientes de la necesidad de esta obra. “No nos oponemos a la obra, todo lo contrario: la calle necesitaba mucho esta reforma integral; pero la realidad es que no se están cumpliendo los plazos previstos y que esto está provocando un perjuicio a los vecinos y también a los comercios”.